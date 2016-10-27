Antalya umutlu
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
- Leopar modası başlattı!
Toplam 1
Yorum
tolga yav kardeşim para var ama para ilede böle rezil olunmazki bu ne hacı kafayımı yediniz ya
- ‘Diriliş’ stadı Akyazı
Toplam 1
Yorum
tolga tarihi 10 kişi defans yaparakmı yazacaksınız !
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Toplam 1
Yorum
tolga ergin atamana collum satılırmı cok ararız demiştim burda bırak collumu gs savunma yapamıyor gsnin savunması o kadar kötüki ya rezalet ya bu takım savunmada düzelirmi bilinmez ama bu iş böyle gitmez hocam bu kadar kötü olmaz savunma russ smith bu adam kim bu adam berbat ya
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