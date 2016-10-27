 Antalya umutlu – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Antalya umutlu

    Antalya umutlu
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gelecek haftalar için umutlu konuştu: "İlk yarı öncesi 8 final maçımız var. Bunlardan en iyi sonuçla ayrılacağız ve ara transfer döneminde yapacağımız takviyelerle daha iyi olacağız.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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