- "Rıza hoca ne yapmış?"

Altıner, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de sezon başından bugüne yaşadıkları hakem hataları karşısında, "Hakem de insandır, hata yapabilir." düşüncesiyle hep sustuklarını söyledi.

Bugün geldikleri noktada susmanın bir anlamı kalmadığını belirten Altıner, oynadıkları Osmanlıspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve son Beşiktaş maçlarında yaşadıkları pozisyonların tüm televizyon kanallarındaki yorumcular tarafından yüzde 100 hatalı kararlar olarak yorumlandığını vurguladı.

- "Sesimizi daha da yükselteceğiz"

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Beşiktaş maçında 45. dakikada futbolcuları Charles'a yapılan sert müdahaleye rağmen hakemin "devam" kararı verdiğini ve bu pozisyon neticesinde kalelerinde gol gördüklerini söyleyen Altıner, şöyle devam etti:

"Maalesef takımımız iyi başladığı, iyi oynadığı ve takdir edildiği bu maçlarda hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşamış ve de başarısı engellenmiştir. Özellikle son iki maçta sporcularımızın ve teknik ekibimizin maç boyu göstermiş oldukları, yüksek derecedeki gayret ve istekli oyun anlayışı bizlere yarın için ümit vermiştir. Futbolda her ihtimalin olduğunu, hakkı ile yenmenin ve yenilmenin de erdemle karşılanması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Sadece oynadığı futbol ile gündeme gelmeyi hedefleyen Antalyasporumuzun bugüne kadar yaşamış olduğu hakem hataları nedeniyle sessiz kalmasının 'acizlik' olarak algılanmamasını, sesimizi yükselttiğimizde de hiçbir kurum veya kuruluştan imtiyaz beklemediğimizi, beklentimizin sadece hakem kararlarında bir standardın yakalanması ve haklarımızın gasp edilmemesine yönelik olduğunu ve de bundan sonra maruz kalabileceğimiz hatalar neticesinde, sesimizi daha da yükselteceğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz."

Hakemlerin iyi niyetli olduğunu bildiklerini ifade eden Altıner, "Oynadığımız 8 maçın 6'sına denk gelen hatalardan ötürü yaşadığımız sportif mağduriyet bizi üzmektedir. Bunların 3 tanesi sonuca yansısa, buradan 9 puanla çıksaydık, şu anda puan cetvelindeki yerimiz çok farklı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rıza hoca ne yapmış?"

Yönetim kurulu üyesi Altıner, gazetecilerin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile ilgili maç sonu yaptığı açıklamayla ilgili sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Şenol Güneş, Türkiye'ye mal olmuş bir futbol adamı. İnsanlar bazen istemeden de söylemlerde bulunabiliyorlar. Sürçülisan etti diye düşünüyorum. Şenol hoca, Rıza hocadan bahsederken 'Rıza hocam' diye konuşsa daha etik olurdu. 'Bizim Rıza bunu hep yapıyor.' diye bahsetmesi çok manidar. Rıza hoca ne yapmış? Rıza hocaya yapılanlardan ötürü geçen sezon bir hakem vicdanıyla baş başa kalıp ertesi gün hakemliği bırakmış. Rıza hoca isyanı belirtmek için bu söylemlerde bulunmuş olabilir. Hep saha içinde kalmaya çalıştım. Sahanın dışına çıkarsak onu Şenol hocaya sormak lazım."