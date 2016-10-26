Rıza Çalımbay dava açıyor!
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa Kulübü Başkanı vekili Hasan Hilmi Öksüz'e kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açacağını söyledi.
Hedeflerinin ligi iyi yerde bitirmek olduğunu belirten Çalımbay, "Şu anda kısıtlı kadroyla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. 1923 Aydınspor maçında U21 takviyeli ve bizde az forma şansı bulan oyuncuları oynatacağız. Bizim Kayserispor maçı ve sonrasında oynayacağımız 7 maçı düşünüyoruz. O maçlardan da en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz" dedi.
Kasımpaşa Başkan vekilinin açıklamaları
Kasımpaşa Başkan vekili Hilmi Öksüz'ün, "Bizde çalışırken kendisini Antalyaspor'a pazarlıyordu" açıklamasına çok üzüldüğünü de belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üst düzey seviyeye gelmiş bir kişinin böyle açıklama yapmasının çok yanlış olduğunu söyledi. Öksüz'ün kendisi hakkında söylemleri nedeniyle yasal yollara başvuracağını kaydeden Çalımbay, "Karar aldım, avukatlarımla dava açacağız. Bir yerde çalışırken başka kulüple görüşecek karakterde değiliz. Kasımpaşa'da hedefim yukarı oynamaktı. 4-5 futbolcu alacaktık. Sonra kulüp küçülmeye gideceğini, oyuncu almayacağını söyledi. Biz oradan ayrılmadık, kendileri bize geldiler, 'Hocam mutsuzsun, devamlı oyuncu istiyorsunuz, o zaman ayrılalım' dendi. Biz de, 'Evet mutsuzuz, oyuncu istiyoruz' dedik.'O zaman ayrılalım' dendi ve tamam dedik ayrıldık. Kendilerinden gelen teklif. Öbür gün gelip aynı arkadaş bana devam edelim dedi. Biz kesinlikle devam etmiyoruz, dedik" şeklinde konuştu.
Kasımpaşa'da görevdeyken Kardemir Karabükspor'dan teklif geldiğini ve bunu kabul etmediğini hatırlatan Çalımbay, "Bana göre federasyona çok büyük görev düşüyor. Bu çok tehlikeli bir konuşma. Federasyonun en ağır yaptırımla cezalandırması istiyorum. Hasan Hilmi Öksüz'ün hakkında disiplin süreci başlatması gerekiyor. İnsana iftira iyi bir şey değil. Herkes istediği gibi konuşmamalı, insanları karalamamalı. Öyle bir şey de yapıyorsa, ispat etmesi gerekiyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sözleri
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakemini eleştirmesinin ardından Şenol Güneş'in, "Bizim Rıza bunu hep yapıyor" söylemi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:
"Ben polemiğe girmek istemiyorum. Şenol hocayla hiç bir problemim yok. Beşiktaş Kulübü'ne kimse laf söylemez, söyletmem de. Bizim sadece söylemek istediğimiz hakem arkadaşlarımızın yanlış yaptığı. Ben o kuralı biliyorum. Seminere ne ben gittim ne Şenol hoca geldi ne de başka teknik direktör. O faul. Fenerbahçe maçında futbolcu böyle yaptı ve hakem kart gösterdi. Ama öbürü korktu, uygulayamadı. Bizim işimiz hakemle. Biz Beşiktaş'ın galibiyetini ona mal etmiyoruz. Şenol hocaya ben hiç bir zaman, Şenol Güneş demiyorum, Şenol hoca diyorum. O da Rıza hoca diyecek bu kadar basit. Benimle ilgili bir şey derse Rıza hoca diyecek. Artı ben her zaman hiç bir şey yapmıyorum. Bana dokunmayana ben hiç dokunmam" diye konuştu.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:03
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 8
Yorum
sinan kendini akıllı zanneden bir zihniyet....
- Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü
Toplam 5
Yorum
la birde adına hoca demiş Hoca diye yazarak kutsal olan göreve küfür ediyorsun birde çıkmış Fenerlinin ahı tutmuş diye ne ahı adamın sözleşmesi bitti ve sizin çok değerli Başkanınız kapıdan giremez dedi şimdi Canerimi ahınız tutu yazıklar olsun sizin gibi insanlara gerçi ne kadar insansanız HOCA kelimesini lekelemeyin
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 8
Yorum
33 yaş zaten 33 yaş altı transfer yapmak FB ye.
Rıza Çalımbay dava açıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.