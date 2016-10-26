Eto'o kupada oynamayacak
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur Eleme maçında karşılaşacakları Aydınspor 1923 maçının kadrosuna Kamerunlu yıldız futbolcusu Eto'o ile Danilo, Chico, Diego, Motta ve Charles'i almadı.
Kırmızı beyazlı takım, deplasmanda karşılaşacağı 1923 Aydınspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Eto'o, Danilo, Chico, Diego, Motta, Charles takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Serdar, Yekta, Rıdvan ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Kırmızı beyazlılar, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Rıza Çalımbay, Aydın'a götürmeyeceği futbolcularına minyatür kalede maç yaptırttı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:51
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 8
Yorum
sinan kendini akıllı zanneden bir zihniyet....
- Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü
Toplam 5
Yorum
la birde adına hoca demiş Hoca diye yazarak kutsal olan göreve küfür ediyorsun birde çıkmış Fenerlinin ahı tutmuş diye ne ahı adamın sözleşmesi bitti ve sizin çok değerli Başkanınız kapıdan giremez dedi şimdi Canerimi ahınız tutu yazıklar olsun sizin gibi insanlara gerçi ne kadar insansanız HOCA kelimesini lekelemeyin
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 8
Yorum
33 yaş zaten 33 yaş altı transfer yapmak FB ye.
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