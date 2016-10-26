 Eto'o kupada oynamayacak – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Eto'o kupada oynamayacak

    Eto'o kupada oynamayacak

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Ziraat Kupası 3'üncü Tur Eleme maçında karşılaşacakları 1923 maçının kadrosuna Kamerunlu yıldız futbolcusu Eto'o ile Danilo, Chico, Diego, Motta ve Charles'i almadı.

    Kırmızı beyazlı takım, deplasmanda karşılaşacağı 1923 maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Eto'o, Danilo, Chico, Diego, Motta, Charles takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Serdar, Yekta, Rıdvan ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

    Kırmızı beyazlılar, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Rıza Çalımbay, Aydın'a götürmeyeceği futbolcularına minyatür kalede maç yaptırttı.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:51
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