Eto'o kupada oynamayacak

Kırmızı beyazlı takım, deplasmanda karşılaşacağı 1923 Aydınspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Eto'o, Danilo, Chico, Diego, Motta, Charles takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Serdar, Yekta, Rıdvan ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı.



Kırmızı beyazlılar, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Rıza Çalımbay, Aydın'a götürmeyeceği futbolcularına minyatür kalede maç yaptırttı.