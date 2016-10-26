 Çalımbay’dan dava – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Çalımbay’dan dava

    Çalımbay’dan dava
    Antalya teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başkanvekili Hilmi Öksüz'e dava açıyor. Öksüz'ün, "Rıza kendisini önceden Antalya'ya pazarlıyordu" sözüne öfkelenen Çalımbay, "Bu işin peşini bırakmam" dedi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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