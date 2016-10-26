 Antalyaspor'da Türkiye Kupası mesaisi – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    'da Kupası mesaisi

    Antalyaspor'da Türkiye Kupası mesaisi

    , Ziraat Kupası 3. tur eleme maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı 1923 maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Hasan Subaşı Tesislerinde yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Rıdvan Şimşek ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

    Akdeniz ekibi, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Aydın'a götürülmeyecek olan Eto'o, Danilo, Chico, Diego, Motta ve Charles da takımdan ayrı çalıştı.

    Kırmızı beyazlıların, 1923 karşısına ligde forma şansı bulamayan futbolcular ile 21 yaş altı takımındaki oyuncularla çıkacağı öğrenildi.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:43
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