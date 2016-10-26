Antalyaspor'da Türkiye Kupası mesaisi
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Hasan Subaşı Tesislerinde yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Rıdvan Şimşek ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Akdeniz ekibi, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Aydın'a götürülmeyecek olan Eto'o, Danilo, Chico, Diego, Motta ve Charles da takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı beyazlıların, Aydınspor 1923 karşısına ligde forma şansı bulamayan futbolcular ile 21 yaş altı takımındaki oyuncularla çıkacağı öğrenildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:43
- İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı
Toplam 1
Yorum
oktay HAYIRLI UĞURLU OLSUN
- Persie değil F.Bahçe kötü
Toplam 6
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mehmet Bu Davin Dein Van perisinin Manchesterdaki son senesi seyretmemiş herhalde. Şubat ayından sonra zaten sakattı ve takıma döndüğünde de artık verimli olamadı.
- Kartı basıp gitti!
Toplam 4
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Ozi Wiel kesinlikle kaliteli futbolcu ama zamana ihtiyacı var..Kaybetmemek lazım..
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