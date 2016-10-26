Antalyaspor'da Türkiye Kupası mesaisi

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Hasan Subaşı Tesislerinde yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Rıdvan Şimşek ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Akdeniz ekibi, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Aydın'a götürülmeyecek olan Eto'o, Danilo, Chico, Diego, Motta ve Charles da takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı beyazlıların, Aydınspor 1923 karşısına ligde forma şansı bulamayan futbolcular ile 21 yaş altı takımındaki oyuncularla çıkacağı öğrenildi.