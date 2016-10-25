"Hocalığı bırakırım, bu işin peşini..."
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün, hakkında yaptığı "Rıza Çalımbay, kendisini çok daha önceden Antalyaspor'a pazarlıyordu" açıklaması sebebiyle en kısa sürede dava açacağını belirtti.
Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'dan kendisinin ayrılmak istemediğini, bu talebin kulüpten geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Baba gibi sevdiğim bir insandı. Şok oldum"
"Hasan Hilmi Öksüz'ün yaptığı açıklamalar karşısında adeta şok oldum. Durup dururken bu açıklamaları neden yaptığını anlayamıyorum. Kendisiyle hiçbir sorun yaşamadım, baba gibi sevdiğim bir insandı. Bu açıklamaları kendisine hiç yakıştıramadım. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. En kısa sürede dava açacağım. Kimse benim karakterim hakkında böyle konuşamaz. Futbol dünyasında herkes kimin ne olduğunu bilir. Dediğim gibi her şeyimi feda etme adına bu işin peşini asla bırakmayacağım. Gerekirse teknik direktörlüğü bırakırım, bu işin peşini bırakmam. En çirkini de 'Kasımpaşa'dayken kendini başka yere pazarladı' demeleri."
"Para için insan satacak karakterde değiliz"
Çalımbay, futbol ve teknik direktörlük hayatı boyunca yaptığı işler nedeniyle vicdanının hep rahat olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sözleri kendim ve ekibim için asla ve asla kabul edemem. Benim bir takımı yarı yolda bırakmadığımı en iyi Kasımpaşa yöneticileri bilir. Mersin'de çalışırken beni istediler ama kabul etmedim. Daha sonra Mersin yönetimi ile anlaşamadık ve ayrılma kararı aldıktan sonra tekliflerini kabul ettim. Biz gittiğimiz her takıma güç kattık ve temiz bir sayfa bırakarak ayrıldık. Ayrıldığımız hiçbir takımda arkamızdan kötü konuşamazlar. Para için insan satacak karakterde kişiler değiliz. Bu açıklamalara gerçekten çok üzüldüm. Bir insana, bir Müslümana yakışmayacak sözler. Hasan Hilmi Öksüz, biz sorunlarla uğraşırken bize gerektiği kadar yardımcı olmadı. Evet dediği gibi Bolu kampına geldi, ben de 'Başkanım prim sorunları var, kalın ve futbolcularla bir görüşme yapalım. Moral olur' dedim. Antrenman bittiğinde Hasan Hilmi Öksüz kamptan ayrılmıştı. En son da orada görüştük."
Her zaman zor görevler almaktan kaçınmadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Ben hiçbir zaman çok rahat bir takımda çalışmadım. Antalyaspor ligin son sırasındayken, İstanbul'da ailemi bırakarak geldim. Kasımpaşa'da yanlışı onlar bize yaptı. 'Avrupa'ya gidecek bir takım kurulacak' denildi, sonra küçülmeye gidildi. Turgay ağabeyi yarı yolda bırakmamak için göreve devam ettik. Ayrılma kararını da onlar verdi. Evet 'transfer istiyorum' dedim, bunu da hep söyledim. Tek istediğim kadronun korunup, 4-5 transfer yapılmasıydı ama olmadı. Buna rağmen Kasımpaşa'da biraz daha sabredilse her şey düzelebilirdi. Sıkıntılarla geçen bir Beşiktaş maçını kaybettik. Antalyaspor'da önemli işlerimiz var ve şu anda bu konularla uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:17
- Nuri için 800 bin euro
Toplam 13
Yorum
muco parayı kim vercek?
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 19
Yorum
galata Ne Feneri ya Adam M.Citye gidiyor
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 32
Yorum
mehmet camirtasi aziz yildirim cok gec kaldi bu karari ali koc yillar önce almasi lazimdi aziz yildirim zirvede burakmis olsaydi sayginligini yitirmezdi kimse aziz yildirimi istemiyor feneri bitirdi galatasaray tarihinde en cok aziz yildirim döneminde sampiyon olmus burak artik ali koc gibi sadettin saran gibi gencler artik baskan olsun
"Hocalığı bırakırım, bu işin peşini..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.