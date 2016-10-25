"Hocalığı bırakırım, bu işin peşini..."

Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'dan kendisinin ayrılmak istemediğini, bu talebin kulüpten geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Baba gibi sevdiğim bir insandı. Şok oldum"

"Hasan Hilmi Öksüz'ün yaptığı açıklamalar karşısında adeta şok oldum. Durup dururken bu açıklamaları neden yaptığını anlayamıyorum. Kendisiyle hiçbir sorun yaşamadım, baba gibi sevdiğim bir insandı. Bu açıklamaları kendisine hiç yakıştıramadım. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. En kısa sürede dava açacağım. Kimse benim karakterim hakkında böyle konuşamaz. Futbol dünyasında herkes kimin ne olduğunu bilir. Dediğim gibi her şeyimi feda etme adına bu işin peşini asla bırakmayacağım. Gerekirse teknik direktörlüğü bırakırım, bu işin peşini bırakmam. En çirkini de 'Kasımpaşa'dayken kendini başka yere pazarladı' demeleri."

"Para için insan satacak karakterde değiliz"

Çalımbay, futbol ve teknik direktörlük hayatı boyunca yaptığı işler nedeniyle vicdanının hep rahat olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözleri kendim ve ekibim için asla ve asla kabul edemem. Benim bir takımı yarı yolda bırakmadığımı en iyi Kasımpaşa yöneticileri bilir. Mersin'de çalışırken beni istediler ama kabul etmedim. Daha sonra Mersin yönetimi ile anlaşamadık ve ayrılma kararı aldıktan sonra tekliflerini kabul ettim. Biz gittiğimiz her takıma güç kattık ve temiz bir sayfa bırakarak ayrıldık. Ayrıldığımız hiçbir takımda arkamızdan kötü konuşamazlar. Para için insan satacak karakterde kişiler değiliz. Bu açıklamalara gerçekten çok üzüldüm. Bir insana, bir Müslümana yakışmayacak sözler. Hasan Hilmi Öksüz, biz sorunlarla uğraşırken bize gerektiği kadar yardımcı olmadı. Evet dediği gibi Bolu kampına geldi, ben de 'Başkanım prim sorunları var, kalın ve futbolcularla bir görüşme yapalım. Moral olur' dedim. Antrenman bittiğinde Hasan Hilmi Öksüz kamptan ayrılmıştı. En son da orada görüştük."

Her zaman zor görevler almaktan kaçınmadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Ben hiçbir zaman çok rahat bir takımda çalışmadım. Antalyaspor ligin son sırasındayken, İstanbul'da ailemi bırakarak geldim. Kasımpaşa'da yanlışı onlar bize yaptı. 'Avrupa'ya gidecek bir takım kurulacak' denildi, sonra küçülmeye gidildi. Turgay ağabeyi yarı yolda bırakmamak için göreve devam ettik. Ayrılma kararını da onlar verdi. Evet 'transfer istiyorum' dedim, bunu da hep söyledim. Tek istediğim kadronun korunup, 4-5 transfer yapılmasıydı ama olmadı. Buna rağmen Kasımpaşa'da biraz daha sabredilse her şey düzelebilirdi. Sıkıntılarla geçen bir Beşiktaş maçını kaybettik. Antalyaspor'da önemli işlerimiz var ve şu anda bu konularla uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.