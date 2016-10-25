Antalya’nın siftahı yok

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta üç beraberlik beş yenilgi aldı ve hiç kazanamadı. Şu anda sezonun galibiyet alamayan tek takımı olan Akdeniz ekibi, 2008-2009 sezonunda da ilk sekiz haftada galip gelememiş ve 2 puan almıştı ancak Antalya sezon sonu kümede kalmayı başarmıştı. (13. sıra 40 puan)