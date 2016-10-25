 Antalya’nın siftahı yok – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Antalya’nın siftahı yok

    Antalya’nın siftahı yok
    Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta üç beraberlik beş yenilgi aldı ve hiç kazanamadı. Şu anda sezonun galibiyet alamayan tek takımı olan Akdeniz ekibi, 2008-2009 sezonunda da ilk sekiz haftada galip gelememiş ve 2 puan almıştı ancak Antalya sezon sonu kümede kalmayı başarmıştı. (13. sıra 40 puan)
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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