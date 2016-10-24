 Hakemler korkuyor – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hakemler korkuyor

    Hakemler korkuyor
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın hedefinde hakem Barış Şimşek vardı. 'ın ilk golü öncesi hakemin net bir faulü vermediğini belirten Çalımbay, "Böyle hakemler bu maçlara verilmesin. Artık bir teknik direktör olarak hakem hatalarından bıktım. 11 kişi olsaydık maçı çevirebilirdik. Hakemler korkuyorlar. Aynı durumda biz olsaydık o faulü Beşiktaş'a çalar mıydı? Rakibimizi de tebrik ediyorum" dedi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakemler korkuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.