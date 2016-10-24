Hakemler korkuyor
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın hedefinde hakem Barış Şimşek vardı. Beşiktaş'ın ilk golü öncesi hakemin net bir faulü vermediğini belirten Çalımbay, "Böyle hakemler bu maçlara verilmesin. Artık bir teknik direktör olarak hakem hatalarından bıktım. 11 kişi olsaydık maçı çevirebilirdik. Hakemler korkuyorlar. Aynı durumda biz olsaydık o faulü Beşiktaş'a çalar mıydı? Rakibimizi de tebrik ediyorum" dedi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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