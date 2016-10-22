 Samuel Eto’o gol şov yaptı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Samuel Eto’o gol şov yaptı

    Samuel Eto’o gol şov yaptı
    , maçının hazırlıklarını, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla tamamladı. Hırslı olduğu gözlenen Kamerunlu golcü Eto'o, attığı gollerle dikkati çekti. Kalecilere 10 penaltı atan Eto'o, topu 9 defa filelere göndermeyi başardı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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