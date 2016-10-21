Beşiktaş ile 41. randevu
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig’de 41, toplamda ise 47. kez karşı karşıya gelecekler.
Eto'o geçen seneyi aratıyor
Süper Lig'de geçen seneyi 20 gol, 5 asistle tamamlayan Antalyaspor'un dünyaca ünlü Kamerunlu oyuncusu Samuel Eto'o bu sezon isteneni bir türlü veremedi. 35 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sadece 5 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Eto'o, sezon başında takımdan ayrılmak istediğini bildirip Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmuş ve transfer gündemini epeyce meşgul etmişti. Kamerunlu oyuncunun siyah-beyazlılar karşısında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.
Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü bulunuyor
Bugüne kadar Beşiktaş ile Antalyaspor 46 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 46 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise Antalyaspor yalnız 1 galibiyet elde ederken, 19 kez yenildi ve 3 kez de rakibiyle yenişemedi. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 40 kez karşılaştı. 40 mücadele sonunda Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 28 kez de yenildi.
En gollü maçta 8 gol
Kırmızı-beyazlılar ile siyah-beyazlılar ilk kez 1982-1983 yılında Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden siyah-beyazlılar 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 46 mücadele de en farklı biten skor olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş ile Akdeniz temsilcisi arasında oynanan 46 maçta en çok golün atıldığı iki maç göze çarpıyor. 2006-2007 yılında Süper Lig'de oynanan 4-4 berabere biten ve 2012-2013 sezonunda yine Süper Lig'de oynanan ve Kara Kartal'ın 5-3 galibiyetiyle sona eren mücadele iki takım arasında oynanan en gollü maç olarak kayıtlara geçti.
En fazla alınan skor 1-0
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 46 maç sonunda 8 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez de 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 5 kez ise 3-0'lık sonuç elde etti. 4 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah-eyazlılar, 2'şer kez 3-2, 4-0 ve 5-1'lik sonuçları elde etti.
Beşiktaş 102, Antalyaspor 35 gol attı
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 46 maçta atılan gollerde siyah-beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan 46 maç sonunda iki takım toplamda 137 gol kaydetti. Atılan 137 golün 102'sini Beşiktaş atarken, kırmızı-beyazlılar ise 35 golle rakibine karşılık verdi.
Antalyaspor'da 3 oyuncu sakat
Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Rıdvan Şimşek, Emre Güral ve Serdar Özkan'ın durumları maçtan önce belli olacak. Kırmızı-beyazlılarda sakat 3 oyuncu dışında cezalı oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Ferhat, Celustka, Diego Angelo, Motta, Chico, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M'billa, Deniz Kadah ve Eto'o."
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:24
- Yıllık gider 168 milyon euro
Toplam 6
Yorum
Yıllık gidere talibim GS'nin 1 yıllık gideri bende olacak, valla giderim buralardan :)
- “Bursaspor’a dönmeyi çok isterim”
Toplam 1
Yorum
isminiz Aferin Bambu düşüncelerin güzel belli ki sen de güzel insansın
- Kör Şeytan
Toplam 18
Yorum
Fenerliii volkan demirel, sener, h.ali ve romanin oldugu bir 11 de fener hic bir takimi yenemez. aslaaaaaa. ligde de yenemez. denesinler. bikac mac daha. belki aziz utanir gider.
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