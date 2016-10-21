 Antalyaspor taktik çalıştı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    taktik çalıştı

    Antalyaspor taktik çalıştı

    Ligde 7'nci haftayı 3 puanla tamamlayan , pazar akşamı saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktk antrenmanla tamamladı.

    Rıza Çalımbay, antrenmanı sık sık durdurarak futbolcularına çeşitli uyarılarda bulundu, antrenmanın sonunda da şut çalışması yaptırdı.

    Hırslı olduğu gözlenen Kamerunlu golcü Eto'o attığı gollerle dikkati çekti. Antrenman sonunda Eto'o, penaltı atışı da çalıştı. Kalecilerin koruduğu 10 penaltı atan Eto'o, topu 9 defa filelerle buluşturdu.

    Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Serdar Özkan, Emre Güral ile Rıdvan Şimşek katılmadı.

    Antrenmanın ardından kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcularıyla toplantı yaptı. Öztürk, futbolculara 'a yakışan futbolu sahaya yansıtarak, maçında puan kazanmaları gerektiğini söyledi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:50
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