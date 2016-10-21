Antalyaspor taktik çalıştı
Ligde 7'nci haftayı 3 puanla tamamlayan Antalyaspor, pazar akşamı saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktk antrenmanla tamamladı.
Rıza Çalımbay, antrenmanı sık sık durdurarak futbolcularına çeşitli uyarılarda bulundu, antrenmanın sonunda da şut çalışması yaptırdı.
Hırslı olduğu gözlenen Kamerunlu golcü Eto'o attığı gollerle dikkati çekti. Antrenman sonunda Eto'o, penaltı atışı da çalıştı. Kalecilerin koruduğu 10 penaltı atan Eto'o, topu 9 defa filelerle buluşturdu.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Serdar Özkan, Emre Güral ile Rıdvan Şimşek katılmadı.
Antrenmanın ardından kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcularıyla toplantı yaptı. Öztürk, futbolculara Antalyaspor'a yakışan futbolu sahaya yansıtarak, Beşiktaş maçında puan kazanmaları gerektiğini söyledi.
Hırslı olduğu gözlenen Kamerunlu golcü Eto'o attığı gollerle dikkati çekti. Antrenman sonunda Eto'o, penaltı atışı da çalıştı. Kalecilerin koruduğu 10 penaltı atan Eto'o, topu 9 defa filelerle buluşturdu.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Serdar Özkan, Emre Güral ile Rıdvan Şimşek katılmadı.
Antrenmanın ardından kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcularıyla toplantı yaptı. Öztürk, futbolculara Antalyaspor'a yakışan futbolu sahaya yansıtarak, Beşiktaş maçında puan kazanmaları gerektiğini söyledi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:50
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