 Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    maçı hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde futbolcularla sahada toplantı yaptı. Toplantının ardından koşu, ısınma hareketleriyle, top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, küçük sahada oynanan taktik çalışmayla sona erdi.

    Hafif sakatlıkları bulunan Emre Güral, Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Mbilla ve Rıdvan Şimşek, takımdan ayrı salonda çalıştı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:12
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