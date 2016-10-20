Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde futbolcularla sahada toplantı yaptı. Toplantının ardından koşu, ısınma hareketleriyle, top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, küçük sahada oynanan taktik çalışmayla sona erdi.
Hafif sakatlıkları bulunan Emre Güral, Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Mbilla ve Rıdvan Şimşek, takımdan ayrı salonda çalıştı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:12
- Farklı bir ManU
Toplam 1
Yorum
rvp10 manu 3-1 alır. 1 golü rvp atar.
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 8
Yorum
fabri - cesaret fenerbahçeliyim..... dün akşam beşiktaşlıydım..aslan gibi oynadılar...kaleci fabriyi çok beğendim..takıma cesaret verdi...sonuç mükemmel.
- Gül’den kutlama
Toplam 9
Yorum
EKREMHOCA19 Kartalımıza bize gurur yaşattığı için teşekkür ediyor .Beşiktaşlı olarak avrupada diğer takımlarımıza da başarılar dilerim.
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