Beşiktaş final maçımız
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının önemine değindi. Çalımbay, "Takım seçme şansımız yok. Bizim tek düşüncemiz oradan puan ile ayrılmak. Beşiktaş maçı bizim için final maçı gibi" dedi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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