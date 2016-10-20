 Beşiktaş final maçımız – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    final maçımız

    Beşiktaş final maçımız
    'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçının önemine değindi. Çalımbay, "Takım seçme şansımız yok. Bizim tek düşüncemiz oradan puan ile ayrılmak. Beşiktaş maçı bizim için final maçı gibi" dedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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