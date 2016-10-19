"Saygımız sonsuz ama..."

Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Antalyaspor'un ligde iyi bir konumda bulunmadığını ve bunun kendisini korkutmadığını dile getiren Çalımbay, tek korkusunun taraftarın destek vermemesi ve umutsuzluğa kapılması olduğunu söyledi.

Takıma herkesin güvenmesi gerektiğini anlatan Çalımbay, "Taraftar iyi gün dostu değil, hep kötü gün dostudur. Taraftar takımına hep destek verir. İyi bir takımız, iyi oyunculardan kurulu bir takım tabi ki eksikler var. Bu durumdan kurtulmak için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu sıkıntıları birdenbire aşma şansımız yok. Zamana ihtiyacımız var. Bundan sonra her şeye sıfırdan başlayıp takıma destek verilmesi gerekiyor. Bu takım sıkıntı yaşamış, çok iyi oynadığı maçlarda da şanssızlık yaşadı. Futbolcu arkadaşlarımızın desteğe, morale, motivasyona ihtiyacı var. Geçen sezondan başlayan kalabalık taraftar kitlesine güvenerek buraya geldik" diye konuştu.

Antalyaspor'un zor bir fikstüre göre maçlarını oynayacağını aktaran Çalımbay, deplasmanda Beşiktaş ve Kayserispor ile zor maç oynayacaklarına değindi.

Devre arasına kadar oynayacakları maçlarda en iyi sonucu almaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Sahamızdaki 4 maçı çok iyi bitirmemiz lazım. Devre arası çalışarak yapacağımız takviyeyle iyi duruma getireceğiz. Futbolcuların kapasitesinin çok yükseğe çıkması lazım herkesin fedakarlık yapması lazım. Sadece bizle bitmiyor herkes taşın altına elini sokmalı" dedi.

Takım kadrosunun ligde çok iş yapabilecek futbolculardan kurulu olduğunu ve futbolcuların performansını en üst seviyeye çıkarma gerektiğine dikkati çeken Çalımbay, "Eto'o geçen sezon bu takımda çok gol attı, en kritik maçlarda golünü atmış. Ama baktığınızda Eto'o sezon başı sorun yaşamış. Transfer süreci yaşamış, kadro dışı kalmış. Eto'o bile istediğimiz seviyede değil. Onun da çalışarak iyi duruma geleceğini biliyorum. Kendisiyle konuştuğumuzda yüzde 60 performansta olduğunu belirtiyor. Bunu aşmak gerekiyor. Takımımızın taraftara sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Beşiktaş'a Avrupa kupası maçında başarı dileyen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bizim takım seçecek durumumuz yok. Her takımdan puan almamız gerekiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Trabzonspor takım seçme durumumuz yok. Her takımdan puan almamız gerekiyor. Herkesin umutsuz olduğu maçlarda puan çıkarmamız gerekiyor. Bu ve bundan sonraki maçlar çok zor. Tüm arkadaşlarımızın gayretli olması lazım. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Bu sene mükemmel bir grafik çiziyorlar. Kadrosu çok geniş, yeni stadı, taraftarıyla bütünleştiğinde sahalarında zor bir takım. Bunların hepsinin farkındayız. Kendi durumumuzun da farkındayız. Beşiktaş'a saygımız sonsuz ama bizim de durumumuz belli. Tek düşüncemiz oradan puanla ayrılmak. Beşiktaş maçı bizim için final maçı gibi bir maç."

Antalyaspor'un Çaykur Rizespor karşılaşmasında futbolcularının performansından memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, takımın henüz galibiyet alamadığı için oyuncuların üzerinde baskı olduğunu söyledi. Göreve gelmeden önce de takımı izlediğini anlatan Çalımbay, takımın oynadığı oyunun ligde kendilerine yetmeyeceğini ve oyunun çok çok üstüne çıkmaları gerektiğini belirtti. Devre arasında takıma birkaç yerli oyuncu takviye etmeyi düşündüğünü aktaran Çalımbay, transfer yasağı sorununun da çözüleceğine inandığını dile getirdi. Kadroda yabancı oyuncu sayısının fazlalığı ve kadro dışında futbolcular bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, kadro dışındaki bazı oyuncuları devre arasında takıma dahil edebileceğini kaydetti.

Ligde devre arasına kadar oynayacakları 9 maçtan da puan çıkarmak istediklerine dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"Şu andan itibaren telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Faydası olmayan, mücadele etmeyen oyuncularla oynamamız çok zor. Antalyaspor'un oynayacağı maçlar final maçı. Her şeye dikkat etmemiz lazım. Eto'o çok gayretli biz çok kısa antrenman yaptık hepsine de katıldı. Antrenman performansı çok iyi ve çalışmalarını sahaya yansıttı. Bundan önce çok sıkıntı yaşamış, geçen seneki performansından düşüş nedeni bence bu. Şu anda gayet iyi durumda ama daha da iyi olması gerekiyor. Bireysel olarak herkesin çok iyi seviyeye gelmesi lazım. Şu anda tek düşündüğümüz Beşiktaş maçı ve kalan 8 maç ve bu maçları çok iyi bitirmemiz lazım."

Çalımbay, Aatif Chahechouhe'nun Antalyaspor'a devre arasında transfer olacağı iddiaları hakkında "Aatif'i Sivas'a getiren benim. Nerde olsam adı geçer. Aatif'ı almak isterim ama Aatif Fenerbahçe'de belki hayal ettiği yerde. Almak isteriz ama ne olur ne biter bilemem" dedi.