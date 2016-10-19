 Morais, Komşu’da – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Morais, Komşu’da

    Morais, Komşu’da
    ile iki hafta önce yolları ayrılan Jose Morais, Yunanistan Süper Lig'inden AEK ile anlaştı. 51 yaşındaki Portekizli hocayla sezon sonuna kadar anlaşıldığı ve 1 yıllık opsiyon hakkının olduğu bildirildi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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