 Eto’o’dan 100 bin euro’luk iddia – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Eto’o’dan 100 bin euro’luk iddia

    Eto’o’dan 100 bin euro’luk iddia
    'un önceki akşam Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından taraftarların büyük tepkisi vardı. Kırmızı-beyazlılar, futbolcuları yuhalarken, bir taraftar ile takımın yıldızı Eto'o arasında ilginç bir diyalog geçti. Kamerunlu, kendilerine tepki gösteren taraftara, "Bu sene ligi ilk 10 arasında bitireceğiz. Bunan İnan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin euro vereceğim" dedi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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