"Giremezsek 100 bin euro vereceğim"

Antalyaspor sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı olurken maçtan sonra taraftarlar, kırmızı beyazlı futbolcularla yönetime tepki gösterdi. Bir grup taraftar, futbolcular soyunma odasına gittikten sonra da stattan ayrılmayarak, tepkilerini sürdürdü. Soyunma odasına giden Antalyasporlu futbolcular da sahaya dönerek taraftarlarını selamladı.

YUHALADILAR

Kuzey kale arkası tribününe giden Eto'o ve takım arkadaşları, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı. Futbolcular bir süre konuştukları taraftarlarını sakinleştirdikten sonra yeniden soyunma odasına yöneldi.

ETO'O'YU YANLARINA ÇAĞIRDILAR

Tünel girişinde bir grup taraftar, bu arada dünya yıldızı Eto'o'yu tekrar yanlarına çağırdı. Taraftarlardan Mehmet Akdeniz ise Eto'o'ya "Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ne olacak bu takımın hali. Ne zaman kazanacağız" diye seslendi. Taraftarın yanına giden Eto'o, yanına tercümanı Canberk Teber'i de aldı. Taraftarın elini tutan Eto'o, şunları söyledi:

"Geçen sezon ligi ilk 10 takım arasında bitireceğiz, dedim ve sözümü tuttum. Bu sene de ligi ilk 10 takım arasında bitireceğiz. Buna inan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin euro vereceğim."

Eto'o, daha sonra tercümanı aracılığıyla Mehmet Akdeniz'in telefon numarasını aldı. Eto'o'nun konuştuğu taraftar ise yaşadığı şaşkınlıkla stattan ayrıldı.