Antalyaspor geçen sezonu arıyor

Ligin 7. haftası geride kalırken galibiyeti bulunmayan Antalyaspor , bir önceki sezon yedi haftalık periyotta ortaya koyduğu performansın uzağında kaldı. 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 3 puanı bulunan ve son sırada yer alan Antalyaspor, rakip filelere attığı 6 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

Geride kalan 2015-2016 sezonunu 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, ilk yedi haftada, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak topladığı 11 puanla 7. sırada yer almıştı.

Morais'le başladı, Çalımbay'la devam ediyor

Antalyaspor, 2015-2016 sezonundaki teknik direktörü Jose Morais ile yeni sezona başladı.

Sezon öncesinde Emrah Başsan'ı Galatasaray'a, Gökhan Yılmaz'ı Giresunspor'a ve Emre Akbaba'yı Aytemiz Alanyaspor'a gönderen Akdeniz ekibi, kadrosunu Çaykur Rizespor'dan Deniz Kadah, Eskişehirspor'dan Emre Güral, Domzale'den Kenan Horic, FC Eindhoven'dan Anıl Koç, Hammarby'den Amadaiya Rennie, Bodo Glimt'ten Milan Jevtovic ve Gençlerbirliği'nden Ferhat Kaplan'la güçlendirdi.

Antalyaspor yönetimi, ligde ilk altı haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşanınca Jose Morais'le yolları ayırarak, takımı en son Kasımpaşa'yı çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay'a emanet etti.

Kırmızı-beyazlılar, dün Çaykur Rizespor karşısında Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Deniz Kadah'ın 72. dakikadaki golü ile öne geçse de, 90+2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golüne engel olamadı ve maçı 1-1 berabere tamamladı.

Eto'o'dan tek gol

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 20 golle tamamlayan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, bu sezon forma giydiği 5 maçta 1 gol attı.

Antalyasporlu futbolcu, geçen sezon ilk 7 haftadaki tüm maçlarda oynayarak 5 gol atmıştı.

Sezon öncesi adı Beşiktaş'la anılan ve transferi konusu iki kulüp arasında sorunlara neden olan Eto'o, daha sonra sosyal medyada yaptığı ırkçılıkla ilgili paylaşım nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yaptığı paylaşımda yönetimi hedef almadığını belirterek özür dileyen Eto'o, affedilmişti.