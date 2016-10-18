 Antalyaspor geçen sezonu arıyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    geçen sezonu arıyor

    Antalyaspor geçen sezonu arıyor

    Toto Süper Lig takımlarından , 2016-2017 sezonunun ilk 7 haftasında aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

    Ligin 7. haftası geride kalırken galibiyeti bulunmayan , bir önceki sezon yedi haftalık periyotta ortaya koyduğu performansın uzağında kaldı. 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 3 puanı bulunan ve son sırada yer alan Antalyaspor, rakip filelere attığı 6 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

    Geride kalan 2015-2016 sezonunu 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, ilk yedi haftada, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak topladığı 11 puanla 7. sırada yer almıştı.

    Morais'le başladı, Çalımbay'la devam ediyor

    Antalyaspor, 2015-2016 sezonundaki teknik direktörü Jose Morais ile yeni sezona başladı.

    Sezon öncesinde Emrah Başsan'ı Galatasaray'a, Gökhan Yılmaz'ı Giresunspor'a ve Emre Akbaba'yı Aytemiz 'a gönderen Akdeniz ekibi, kadrosunu Çaykur Rizespor'dan Deniz Kadah, 'dan Emre Güral, Domzale'den Kenan Horic, FC Eindhoven'dan Anıl Koç, Hammarby'den Amadaiya Rennie, Bodo Glimt'ten Milan Jevtovic ve 'nden Ferhat Kaplan'la güçlendirdi.

    Antalyaspor yönetimi, ligde ilk altı haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşanınca Jose Morais'le yolları ayırarak, takımı en son Kasımpaşa'yı çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay'a emanet etti.

    Kırmızı-beyazlılar, dün Çaykur Rizespor karşısında Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Deniz Kadah'ın 72. dakikadaki golü ile öne geçse de, 90+2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golüne engel olamadı ve maçı 1-1 berabere tamamladı.

    Eto'o'dan tek gol

    Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 20 golle tamamlayan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, bu sezon forma giydiği 5 maçta 1 gol attı.

    Antalyasporlu futbolcu, geçen sezon ilk 7 haftadaki tüm maçlarda oynayarak 5 gol atmıştı.

    Sezon öncesi adı Beşiktaş'la anılan ve transferi konusu iki kulüp arasında sorunlara neden olan Eto'o, daha sonra sosyal medyada yaptığı ırkçılıkla ilgili paylaşım nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yaptığı paylaşımda yönetimi hedef almadığını belirterek özür dileyen Eto'o, affedilmişti.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor geçen sezonu arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.