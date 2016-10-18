 Antalya 90'da takıldı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Antalya 90'da takıldı

    Antalya 90'da takıldı

    Süper Lig’de henüz galibiyeti olmayan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Çaykur Rizespor karşısında Deniz Kadah ile öne geçti. 90+2’de gelen Ahmet İlhan Özek’in golü, Antalya’nın 3 puan hayallerini yıktı.

    Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayan , yine 3 puana hasret kaldı... Deniz Kadah ile öne geçen Akdeniz temsilcisi, 90+2'de Ahmet İlhan Özek'in golüne engel olamayınca ligde galibiyeti olmayan tek takım olarak 7. haftayı da geride bıraktı: 1-1. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelenin 72. dakikasında Eto'o'nun getirip bıraktığı topta Deniz Kadah, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

    AHMET İLHAN GİRDİ VE GOLÜ ATTI
    Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçta dengeyi kurdu. 59'da sahaya sürdüğü Ahmet İlhan Özek, uzatma dakikalarında Oğulcan'ın pasında fileleri havalandırarak takımına 1 puanı getiren golü kaydetti. Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta galibiyeti kaçıran ve 3 puanla ligin dibine demir atan Antalyaspor, pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Rizespor ise G.Birliği'ni ağırlayacak.

    'YENSEK MORAL OLURDU'
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu belirterek, "1 haftalık hazırlık sonrası böyle bir oyun oynadılar. Uzun süren bir galip gelememe durumu var. Galip gelseydik, oyunculara iyi bir moral olabilirdi" diye konuştu. Konuk ekip Çaykur Rizespor'un hocası Hikmet Karaman ise maçı şöyle değerlendirdi: Geçen hafta 90+2'de yediğimiz golle 1 puan kaybetmiştik, bu hafta 1 puan aldık. Kweuke uzun sakatlık sonrası 90 dakika oynadı. Önemli bir 1 puan aldık. Ahmet'in golü güzeldi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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