Antalya 90'da takıldı
Süper Lig’de henüz galibiyeti olmayan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Çaykur Rizespor karşısında Deniz Kadah ile öne geçti. 90+2’de gelen Ahmet İlhan Özek’in golü, Antalya’nın 3 puan hayallerini yıktı.
AHMET İLHAN GİRDİ VE GOLÜ ATTI
Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçta dengeyi kurdu. 59'da sahaya sürdüğü Ahmet İlhan Özek, uzatma dakikalarında Oğulcan'ın pasında fileleri havalandırarak takımına 1 puanı getiren golü kaydetti. Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta galibiyeti kaçıran ve 3 puanla ligin dibine demir atan Antalyaspor, pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Rizespor ise G.Birliği'ni ağırlayacak.
'YENSEK MORAL OLURDU'
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu belirterek, "1 haftalık hazırlık sonrası böyle bir oyun oynadılar. Uzun süren bir galip gelememe durumu var. Galip gelseydik, oyunculara iyi bir moral olabilirdi" diye konuştu. Konuk ekip Çaykur Rizespor'un hocası Hikmet Karaman ise maçı şöyle değerlendirdi: Geçen hafta 90+2'de yediğimiz golle 1 puan kaybetmiştik, bu hafta 1 puan aldık. Kweuke uzun sakatlık sonrası 90 dakika oynadı. Önemli bir 1 puan aldık. Ahmet'in golü güzeldi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:24
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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