'Önemli puan aldık'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise geçen hafta 90+2’nci dakikada golü yiyerek 1 puanı kaybettiklerini hatırlatarak, bugün de oyunun son bölümünde gol atarak 1 puan kazandıklarını söyledi.
Maçın ilk yarısında oyuna daha çok ortak olduklarını ifade eden Hikmet Karaman, "İlk yarıda rakip kalede tehlikeli ataklarımız vardı. İkinci yarıda ise Antalyaspor'un hücumda daha çok baskısını gördük. Ancak, nihayetinde bulduğumuz golle lig sıralamasında ve puantaj yönünden çok önemli puan aldık. Rizespor açısından teknik heyet olarak değerlendireceğimiz önemli bir konu da Kweuke, uzun bir sakatlıktan sonra bu maçta 90 dakika oynadı. Bu bir teknik adam olarak risk olabilir ama bir yerden de başlamalıydı. Oğulcan ise milli takımdan geldi ve 4 hafta oynayamayan bir oyuncu. Ayrıca Ahmet İlhan şık bir gol attı. Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz'ü ben transfer ettim. Ahmet İlhan'dan çok şey bekledim. Bu gol umut ediyorum onun için başlangıç olur. İnşallah üçüncü bölgedeki hücum hattını daha geniş ve güçlü tutarak bundan sonraki maçlara bu oyun tarzı yayılacaktır" diye konuştu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
- Kriz çıktı
Toplam 5
Yorum
adil Gomez daha çok pişman olacak ama daha beter olsun
- Emre Mor'un cezası belli oldu
Toplam 1
Yorum
isminiz Türk olduğu için tabiki.... Alman politikası, Bundesligayada hakim demek. Bide özgürlükden bahs ediyorlor iki yüzlüler.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 198
Yorum
müjdat umu aziz gider dert biter
'Önemli puan aldık' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.