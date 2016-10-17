Çalımbay: Eksiklerimiz var
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7’nci hafta maçında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynanan oyundan çok memnun olduğunu söyledi.
Takımla bir haftalık çalışma yaptığına dikkati çeken Rıza Çalımbay, "Takım istekli ve arzulu oynadı. Bundan önceki maçlara baktığımızda, maçların ikinci yarılarında istenilen şeyler olmamış. Takım oyundan düşmüş. Bu maçta ise sonuna kadar mücadele ettiler. Bu bizi ilerisi için sevindirdi" dedi.
3 PUANI ARZULADIK
Maçtan 3 puanla ayrılmayı arzuladıklarını da sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi, galibiyetti. Baktığınız zaman Rize'nin maçta bir iki pozisyonu var. Son pasları değerlendiremediğimiz için gol yedik. Takımımın kazanma isteğinden memnunum. Sonradan geldiğimiz için takıma hemen yüklenme şansımız yok. Fizik olarak eksik arkadaşlar var. Eto'o daha iyi durumda olabilir. Beşiktaş'la ilgili konudan dolayı Eto'o hazırlık dönemini iyi tamamlayamamış. O olsun, bütün takım olsun inanılmaz gayretli idi. Uzun süredir galip gelememe durumu var. Onu aşmak için uğraşıyoruz. Maçı galibiyetle bitirseydik takıma inanılmaz güven gelirdi. İyi takımız ama eksiklerimiz var." Önümüzdeki haftalarda daha iyi olarak, ligde layık oldukları yere geleceklerini iddia eden Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı: "Galip gelseydik, iyi avantaj yakalardık. Yolumuz çok uzun. Aradaki puan farkları büyük değil, kapatılabilir. Yaptığımız hataları bundan sonraki maçlarda yapmaz isek ligde istediğimiz yerlere gelebiliriz."
3 PUANI ARZULADIK
Maçtan 3 puanla ayrılmayı arzuladıklarını da sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi, galibiyetti. Baktığınız zaman Rize'nin maçta bir iki pozisyonu var. Son pasları değerlendiremediğimiz için gol yedik. Takımımın kazanma isteğinden memnunum. Sonradan geldiğimiz için takıma hemen yüklenme şansımız yok. Fizik olarak eksik arkadaşlar var. Eto'o daha iyi durumda olabilir. Beşiktaş'la ilgili konudan dolayı Eto'o hazırlık dönemini iyi tamamlayamamış. O olsun, bütün takım olsun inanılmaz gayretli idi. Uzun süredir galip gelememe durumu var. Onu aşmak için uğraşıyoruz. Maçı galibiyetle bitirseydik takıma inanılmaz güven gelirdi. İyi takımız ama eksiklerimiz var." Önümüzdeki haftalarda daha iyi olarak, ligde layık oldukları yere geleceklerini iddia eden Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı: "Galip gelseydik, iyi avantaj yakalardık. Yolumuz çok uzun. Aradaki puan farkları büyük değil, kapatılabilir. Yaptığımız hataları bundan sonraki maçlarda yapmaz isek ligde istediğimiz yerlere gelebiliriz."
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
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adil Gomez daha çok pişman olacak ama daha beter olsun
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isminiz Türk olduğu için tabiki.... Alman politikası, Bundesligayada hakim demek. Bide özgürlükden bahs ediyorlor iki yüzlüler.
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müjdat umu aziz gider dert biter
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