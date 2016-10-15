 Rizespor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Rizespor hazırlıkları sürüyor

    Rizespor hazırlıkları sürüyor

    Toto Süper Lig takımlarından , ligin 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından ve pas ve top kapma çalışması yaptı. Çift kale maçla sonlandırılan antrenmanda Çalımbay, oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.

    Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

    Ligin ilk 6 haftasında toplayabildiği 2 puanla ligin son sırasında bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:42
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