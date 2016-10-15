Rizespor hazırlıkları sürüyor

hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından ve pas ve top kapma çalışması yaptı. Çift kale maçla sonlandırılan antrenmanda Çalımbay, oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.

Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Ligin ilk 6 haftasında toplayabildiği 2 puanla ligin son sırasında bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.