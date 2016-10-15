Rizespor hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, ligin 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından ve pas ve top kapma çalışması yaptı. Çift kale maçla sonlandırılan antrenmanda Çalımbay, oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.
Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Ligin ilk 6 haftasında toplayabildiği 2 puanla ligin son sırasında bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:42
- Emre Mor'dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
FUTBOLSEVER Bu çocuğun sonu hiç de iyi gözükmüyor. Bu kültür yapısı ile şöhreti kaldıramaz, kaybolup gider.
- Yenilmezlerin düellosu
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Yorum
Yenilmezlerin düellosu. Cüneyt Çakır, geçen sezon G.Saray'ın ligde 3 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Sivasspor'u 3-1, Trabzonspor'u (D) 1-0 yenerken, Eskişehirspor'a (D) 4-3 mağlup oldu. Çakır, üç maçta G.Saray lehine iki penaltı kararı verdi. ANCAK TS MAÇINDA DENAYERİN CEZA ALANINDA ELLE KESTİĞİ TOPA ELLERİYLE BİŞEY YOK İŞARETİ YAPARAK DEVAM KARARI VERDİ. ÖNCEKİ YIL DA GS MAÇINDA BAŞKA HAKEM YEKTANIN ELLE KESTİĞİ TOPA DA PENALTI VERİLMEMİŞ DÖNEN TOPA MENJANİ GOLE ÇEVİRMİŞTİ. BU SENE AYNI POZİSYON GENE OLSUN GENE PENALTI VERİLMEZ TABİ GSNİN ALEYHİNE OLACAKSA GÖRDÜĞÜNÜ DEĞİL DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ÇALAN HAKEM. GS İLE OYNAYINCAYA KADAR YENİLMEZ
- Çiçeklerle karşılandılar
Toplam 1
Yorum
Zihni korkmaz Şenol hocam atinç neden nasildir ki oynamaz bir sebebi vardir.ozii bu nasil sakatliktir sosa gitti ozi bitti mi?
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