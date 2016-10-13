Çalımbay: Tek hedefimiz kazanmak
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını belirterek, "Çaykur Rizespor maçı da öyle bir maç. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz kazanmak" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti. Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, koşunun ardından pas çalışması ile çift kale maç yaptı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, zor bir süreçte geldiklerini ve bunun kendisini korkutmadığını söyledi. Telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Çaykur Rizespor maçı da öyle bir maç. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz de kazanmak. Takımıma, taraftarımıza güveniyorum. Tek amacımız bu süreci iyi bir şekilde atlatmak. İyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Antalyaspor'a kısa süre önce göreve geldiğini ve takımı tanımasının zaman alacağına değinen Çalımbay, şunları söyledi:
"Bunları bir mazeret olarak göstermiyoruz. Tek önemli olan Çaykur Rizespor maçını kazanmak. Başka düşüncemiz yok. Arkadaşlarımızı tanıdıktan sonra her türlü oyun sistemimizi gerçekleştireceğiz. Onun için şu andaki tek düşüncemiz kendi sahamız ve taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maçı kazanmak. Hiç bir maç kolay olmayacak. Bu maçta bizim için önemli olan taraftar. Takımımıza destek verirsek, onların desteğiyle alnımızın akıyla bu maçtan çıkacağız."
Antalyaspor'un oynadığı maçlarda çoğunlukla karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde gol gördüğünün hatırlatılması üzerine Çalımbay, zamanla her soruna çözüm bulacaklarını, bunun da zaman alacağını söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, zor bir süreçte geldiklerini ve bunun kendisini korkutmadığını söyledi. Telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Çaykur Rizespor maçı da öyle bir maç. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz de kazanmak. Takımıma, taraftarımıza güveniyorum. Tek amacımız bu süreci iyi bir şekilde atlatmak. İyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Antalyaspor'a kısa süre önce göreve geldiğini ve takımı tanımasının zaman alacağına değinen Çalımbay, şunları söyledi:
"Bunları bir mazeret olarak göstermiyoruz. Tek önemli olan Çaykur Rizespor maçını kazanmak. Başka düşüncemiz yok. Arkadaşlarımızı tanıdıktan sonra her türlü oyun sistemimizi gerçekleştireceğiz. Onun için şu andaki tek düşüncemiz kendi sahamız ve taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maçı kazanmak. Hiç bir maç kolay olmayacak. Bu maçta bizim için önemli olan taraftar. Takımımıza destek verirsek, onların desteğiyle alnımızın akıyla bu maçtan çıkacağız."
Antalyaspor'un oynadığı maçlarda çoğunlukla karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde gol gördüğünün hatırlatılması üzerine Çalımbay, zamanla her soruna çözüm bulacaklarını, bunun da zaman alacağını söyledi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:18
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erhard değişen bir şey yok gene lig tv de sadece final four trr de
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FB77 Sosa 'nın gelişi takıma çok şey katar. Şartlar oluşursa alınmalı.
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