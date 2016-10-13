 Babadan idman teftişi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Babadan idman teftişi

    Babadan idman teftişi
    'un Belek kampındaki son idmanında sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası Fikret Öztürk de izledi. Öztürk, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'la saha kenarında bir süre sohbet etti. Takım bugün çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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