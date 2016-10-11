 Dişi Ronaldinho Eto’o ile buluştu – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Dişi Ronaldinho Eto’o ile buluştu

    Dişi Ronaldinho Eto’o ile buluştu
    Kadınlar ekiplerinden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'un yeni transferi 'Dişi Ronaldinho' olarak tanınan Lady Andrade hayranı olduğu Antalyasporlu Samuel Eto'o, Antalya'da bir araya geldi. Dişi Ronaldinho olarak anılmaktan mutlu olduğunu belirten Lady Andrade, "Eto'o ile buluşmak heyecanlı" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dişi Ronaldinho Eto’o ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.