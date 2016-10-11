Dişi Ronaldinho Eto’o ile buluştu
Kadınlar Futbol 1. Lig ekiplerinden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'un yeni transferi 'Dişi Ronaldinho' olarak tanınan Lady Andrade hayranı olduğu Antalyasporlu Samuel Eto'o, Antalya'da bir araya geldi. Dişi Ronaldinho olarak anılmaktan mutlu olduğunu belirten Lady Andrade, "Eto'o ile buluşmak heyecanlı" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Dişi Ronaldinho Eto’o ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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