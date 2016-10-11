Antalya, Çalımbay yönetiminde çalıştı

Kırmızı-beyazlı takım, hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, iki günlük kamp için geldiği Belek turizm bölgesindeki bir otelin sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman, iki grup halinde yapılan ısınma hareketlerinin ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Mbilla ile Danilo takımdan ayrı koşu yaptı.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası iş adamı Fikret Öztürk ile yönetim kurulu üyesi Salih Peker de izledi.



"İlk maçlarda biraz zorlanabiliriz"

Teknik direktörlük görevine üç gün önce gelen Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un, yüzeysel olarak tanıdığı bir takım olduğunu söyledi.

Oyuncuları daha yakından tanımak için takımı iki günlük bir kampa aldıklarını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Kampta dört tane antrenman yaptık. Arkadaşların özelliklerini görmek için uğraştık. Biz yeni bir takımız. İlk maçlarda biraz zorlanabiliriz. Çaykur Rizespor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Antalyaspor, bir şansızlık yaşamıştır. Buna son vermek için bütün gayreti göstereceğiz. Oyuncularımı çok iyi bir duruma getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde 5-6 günümüz var."



"En kısa sürede en iyisini yapmaya çalışacağız"

Çalımbay, puan cetvelinde üst noktalarda olabilmek için çok daha iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm oyuncuların kapasitesinin üstüne çıkması durumunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu takım, 6 maç oynamış ve bunların dördü kendi sahasında. Burada bir maç kazanamamak hiç iyi değil. Bunların sebeplerini araştırıyoruz ve çoğunu öğrendik. Antalyaspor'un tekrar eski seviyeye dönmesi için biraz uğraşmamız gerekiyor. En büyük şansızlığımız zamanımız yok. Onun için bu kısa sürede en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.