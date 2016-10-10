Herşey Antalya için
Tecrübeli hoca, “Yönetimin Avrupa ayarında olan hedefleri beni buraya çekti. Ligde zor bir durumdayız ama toparlanacağız. Kimseden korkmuyoruz. Eto’o bizim büyük silahımız” dedi.
Antalyaspor'un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yönetim Kurulu'nun Avrupa hedefinin görevi kabul etmesinde etkili olduğunu söyledi. "Antalyaspor'un bulunduğu yer beni ve ekibimi kesinlikle korkutmuyor" diyen deneyimli hoca, "Kadromuz çok kaliteli. Eto'o gibi bir silahımız var. kısa sürede toparlanacağız. Antalya mükemmel bir şehir. Burada mutlaka en iyisini yapacağız" diye konuştu.
TEMELİ İYİ ATACAĞIZ
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak son sırada yer alan Antalyaspor'da 2 yıllık imza attığını hatırlatan Çalımbay, "Asla bugünü kurtarma çabası içinde olmayacağım. Takımın temellerini iyi oluşturacağız. Burası tam bir futbol şehri olacak. Stat çok güzel. Orada maç kaybetmeyeceğiz" dedi.
TARAFTAR MÜKEMMEL
Çalımbay, "Yönetim kurulunun çok güzel projeleri ve hedeflerinin olması ve hedeflerinin Avrupa ayarında olması görevi kabul etmemde etkili oldu. Bana göre son zamanlarda çok büyük çıkış yapan takımını mükemmel destekleyen taraftar var. Onlarla başarıya koşarız" dedi.
BİR HOCA VARKEN İMZA ATAMAZDIM
Çalımbay, Antalyaspor yönetimi ile anlaşma sürecini açıklarken, "Burada bir teknik direktör varken benim görüşmem doğru olmazdı. Babam da vefat etti o yüzden bir süre istedim. Sonra gelip toplantı yaptık ve karar verdik" şeklinde konuştu.
SİNEKLER RAHAT VERMEDİ!
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman sahasındaki sinekler nedeniyle Eto'o ile bazı futbolcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Kamerunlu yıldız Eto'o gözüne sinek kaçınca saha kenarında kısa süreli tedavi gördü.
TEMELİ İYİ ATACAĞIZ
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak son sırada yer alan Antalyaspor'da 2 yıllık imza attığını hatırlatan Çalımbay, "Asla bugünü kurtarma çabası içinde olmayacağım. Takımın temellerini iyi oluşturacağız. Burası tam bir futbol şehri olacak. Stat çok güzel. Orada maç kaybetmeyeceğiz" dedi.
TARAFTAR MÜKEMMEL
Çalımbay, "Yönetim kurulunun çok güzel projeleri ve hedeflerinin olması ve hedeflerinin Avrupa ayarında olması görevi kabul etmemde etkili oldu. Bana göre son zamanlarda çok büyük çıkış yapan takımını mükemmel destekleyen taraftar var. Onlarla başarıya koşarız" dedi.
BİR HOCA VARKEN İMZA ATAMAZDIM
Çalımbay, Antalyaspor yönetimi ile anlaşma sürecini açıklarken, "Burada bir teknik direktör varken benim görüşmem doğru olmazdı. Babam da vefat etti o yüzden bir süre istedim. Sonra gelip toplantı yaptık ve karar verdik" şeklinde konuştu.
SİNEKLER RAHAT VERMEDİ!
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman sahasındaki sinekler nedeniyle Eto'o ile bazı futbolcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Kamerunlu yıldız Eto'o gözüne sinek kaçınca saha kenarında kısa süreli tedavi gördü.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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