 Antalyaspor kampa girdi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    kampa girdi

    Antalyaspor kampa girdi

    , sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları için 2 gün sürecek kampa girdi.

    Belek bölgesindeki bir otelde kamp yapan kırmızı beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, günde çift antrenmanla futbolcularını maça hazırlıyor.

    Toto Süper Lig ekiplerinden , 17 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, yönetimindeki çalışmalarında 2 günlük kampa girdi. Çalımbay'ın isteği üzerine Belek bölgesindeki bir otelde kampa başlayan Antalyaspor, günde çift antrenman yapacak. Kırmızı beyazlılar, kampın ardından çarşamba günü izin yapacak, perşembe günü de Hasan Subaşı Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    Antalyaspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Deniz Kadah, Rıdvan Şimşek ile Sakıb Aytaç takımla çalışmalarına başladı. Etame Mbilla ise takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Danilo ise Perşembe günü antrenmanda yer alacak.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:30
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