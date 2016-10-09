 Patron Rıza Çalımbay – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Patron Rıza Çalımbay

    Başkan Ali , “’nin efsane hocası Çalımbay ile başarı gelecek” derken, Çalımbay, “Büyük hedefler beni etkiledi ve imzayı attım” diye konuştu.

    , teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ali , Çalımbay'ın 'nin efsanelerinden olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adamın Antalyaspor'u iyi yere getireceğine yönelik inancının sonsuz olduğunu ifade eden Öztürk, "İlk görüşmeden itibaren kendisinden çok iyi elektrik aldık. Kariyer olarak en uygun gördüğümüz hoca adayımızdı" dedi.

    HEDEFLER ÇOK BÜYÜK
    Çalımbay ise Antalyaspor'u kabul etmesindeki en önemli nedenin yönetim kurulunun projeleri ve hedefleri olduğunu belirtti. Antalyaspor'un hedeflerinin ve projelerinin Avrupa ayarında olduğunu kaydeden Çalımbay, "Antalyaspor'un bulunduğu yer beni kesinlikle korkutmuyor. Biz iyi şeyler yapacağız. Kadroya güveniyorum. Son zamanlarda büyük çıkış yapan, takımı destekleyen bir taraftar var. Zorlu süreci kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Antalyaspor'a güzel günler yaşamak için geldim" şeklinde konuştu.

    ŞANSSIZLIKLAR BİTECEK
    Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, anlaştıkları teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 7 kişilik teknik ekibiyle çalışacağını söyledi. Terzioğlu, "Güçlü bir takımız. Bazı şanssızlıklar yaşadık. Çalımbay ile bu şanssızlıkları kıracağız. Hedefimiz ligi üst sıralarda tamamlamak" dedi.

    SERVET ÇETİN DE TEKNİK KADRODA
    Antalyaspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay, teknik kadro ile ilgili olarak, "Ekibimize yeni olarak Servet Çetin'i dahil ettik. oynarken de bir liderdi. Bizimle çok iyi şeyler kazanacak ve sonrasında Türk futboluna faydası olacak." ifadelerini kullandı. Çalımbay imza sonrası taraftarların yoğun sevgisiyle de karşılaştı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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