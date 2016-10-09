Antrenmanı adeta sinekler bastı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçları nedeniyle lige verilen arada Teknik Direktör Jose Morais ile yollarını ayıran Antalyaspor'da, dün sözleşme imzalanan yeni Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Ç. Rizespor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sabah saatlerinde Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman Rıza Çalımbay yönetiminde sürerken, futbolcuların hırslı olması gözlerden kaçmadı. Antrenman koşu ile başlarken, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan maçta ise deneyimli teknik adam oyunu sık sık durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.
"Eto'o'nun gözüne sinek kaçtı"
Akdeniz temsilcisinin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanı adeta sinekler bastı. Sahada çok miktarda sinek olduğu dikkati çekerken Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, çalışmanın bir bölümünde gözüne sinek kaçması nedeniyle saha kenarında kısa süreli tedavi gördü. 35 yaşındaki golcü oyuncu gözünü suyla yıkadıktan sonra antrenmana devam etti.
"Eto'o'nun gözüne sinek kaçtı"
Akdeniz temsilcisinin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanı adeta sinekler bastı. Sahada çok miktarda sinek olduğu dikkati çekerken Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, çalışmanın bir bölümünde gözüne sinek kaçması nedeniyle saha kenarında kısa süreli tedavi gördü. 35 yaşındaki golcü oyuncu gözünü suyla yıkadıktan sonra antrenmana devam etti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bize zaferi yaşatın!
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Yorum
FB ardasız bu takıma daha çok güveniyorum destek olalım lütfen..
- ‘Türkiye oldukça güçlü’
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meraci83 Artık bu beyanlar klişe oldu.Bizi yenmeden önce gaza getirip şok bir golle pes ettirme taktiği.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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tuncay içine fena oturmuş
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