Rıza Çalımbay resmen Antalyaspor'da

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Çalımbay'ın Türkiye'nin efsanelerinden olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adamın Antalyaspor'u iyi yere getireceğine yönelik inancının sonsuz olduğunu ifade eden Öztürk, "İlk görüşmeden itibaren kendisinden çok iyi elektrik aldık. Kariyer olarak en uygun gördüğümüz hoca adayımızdı. İnşallah kulübümüze faydalı olacaktır." diye konuştu.

Çalımbay ise Antalyaspor'u kabul etmesindeki en önemli nedenin yönetim kurulunun projeleri ve hedefleri olduğunu belirtti.

Antalyaspor'un hedeflerinin ve projelerinin Avrupa ayarında olduğunu kaydeden Çalımbay, "Antalyaspor'un bulunduğu yer beni kesinlikle korkutmuyor. Biz iyi şeyler yapacağız. Kadroya güveniyorum. Son zamanlarda büyük çıkış yapan, takımı destekleyen bir taraftar var. Zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ekibiyle yıllardır çalıştığını anlatan Çalımbay, "Ekibimize yeni olarak Servet Çetin'i dahil ettik. Futbol oynarken de bir liderdi. Bizimle çok iyi şeyler kazanacak ve sonrasında Türk futboluna faydası olacak." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, açıklamasının ardından 2 yıllık sözleşmeye imza attı.