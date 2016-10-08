Rıza Çalımbay iş başı yaptı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktörlüğe getirilen Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Çalımbay, futbolcularla saha ortasında kısa süreli konuşma yaptı. Antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları devam eden Danilo ve Mbilla'nın yer almadığı, hafif sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Yekta ve Rıdvan Şimşek'in ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman, kısa pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamladı.
Çift kale maç öncesi Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile bir süre konuşan Çalımbay, maçta da futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Çalımbay'a destek için idmana kızı Ayça, damadı Çağrı ve 1 yaşındaki torunu Mila Sağlam da geldi.
Antrenmanda bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Servet Çetin, yardımcı antrenör olarak yer aldı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:32
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Toplam 3
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GSLi1905 Lütfen bu çocuk milli takımdakiler gelincede takımda kalsın
- Eren ve Sneijder'den Galatasaray'a kötü haber
Toplam 5
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Aslan INSALLAH ÖNEMLI BIR DURUM YOKTUR
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 17
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GSLi1905 Hahahaha kanun var haklar var hukuk var. Sen kimsin de bunlara uymayıp kupayı vermcektin? Evet ölürdün ve yine alırdık kupayı!
Rıza Çalımbay iş başı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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