Rıza Çalımbay iş başı yaptı

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Çalımbay, futbolcularla saha ortasında kısa süreli konuşma yaptı. Antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları devam eden Danilo ve Mbilla'nın yer almadığı, hafif sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Yekta ve Rıdvan Şimşek'in ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman, kısa pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamladı.

Çift kale maç öncesi Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile bir süre konuşan Çalımbay, maçta da futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Çalımbay'a destek için idmana kızı Ayça, damadı Çağrı ve 1 yaşındaki torunu Mila Sağlam da geldi.





Antrenmanda bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Servet Çetin, yardımcı antrenör olarak yer aldı.