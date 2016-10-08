 Rıza Çalımbay iş başı yaptı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Rıza Çalımbay iş başı yaptı

    Rıza Çalımbay iş başı yaptı

    Toto Süper Lig ekiplerinden , Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktörlüğe getirilen Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.

    Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Çalımbay, futbolcularla saha ortasında kısa süreli konuşma yaptı. Antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

    Sakatlıkları devam eden Danilo ve Mbilla'nın yer almadığı, hafif sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Yekta ve Rıdvan Şimşek'in ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman, kısa pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamladı.

    Çift kale maç öncesi Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile bir süre konuşan Çalımbay, maçta da futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Çalımbay'a destek için idmana kızı Ayça, damadı Çağrı ve 1 yaşındaki torunu Mila Sağlam da geldi.

    Antrenmanda bir dönem ve 'de de forma giyen Servet Çetin, yardımcı antrenör olarak yer aldı.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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