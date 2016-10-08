 Antalyaspor’da Eto’o şov yaptı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    ’da Eto’o şov yaptı

    Antalyaspor’da Eto’o şov yaptı
    'da teknik direktör Jose Morais ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Samuel Eto'o attığı gollerle adeta şov yaptı. Ünlü yıldız penaltı çalışmasında da toplam 10 vuruşu gole çevirdi
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:07
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