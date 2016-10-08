Antalyaspor’da Eto’o şov yaptı
Antalyaspor'da teknik direktör Jose Morais ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Samuel Eto'o attığı gollerle adeta şov yaptı. Ünlü yıldız penaltı çalışmasında da toplam 10 vuruşu gole çevirdi
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Antalyaspor’da Eto’o şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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