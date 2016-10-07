 Rıza Çalımbay Antalyaspor'da – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Rıza Çalımbay 'da

    Rıza Çalımbay Antalyaspor'da

    Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını bildirdi.

    Terzioğlu yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kendisiyle yarın sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

    Çalımbay'ın yarın ekibi ile kulübe gelerek çalışmalara başlayacağını ifade eden Terzioğlu, "Rıza hoca Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden birisi. Rıza hocanın tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Yönetime büyük hedeflerle geldik ve bu hedefleri Rıza hoca ile gerçekleştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:17
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