Rıza Çalımbay Antalyaspor'da

Terzioğlu yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kendisiyle yarın sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

Çalımbay'ın yarın ekibi ile kulübe gelerek çalışmalara başlayacağını ifade eden Terzioğlu, "Rıza hoca Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden birisi. Rıza hocanın tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Yönetime büyük hedeflerle geldik ve bu hedefleri Rıza hoca ile gerçekleştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.