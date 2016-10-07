Rıza Çalımbay Antalyaspor'da
Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını bildirdi.
Terzioğlu yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kendisiyle yarın sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.
Çalımbay'ın yarın ekibi ile kulübe gelerek çalışmalara başlayacağını ifade eden Terzioğlu, "Rıza hoca Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden birisi. Rıza hocanın tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Yönetime büyük hedeflerle geldik ve bu hedefleri Rıza hoca ile gerçekleştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:17
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Bunlar mı battı, hiç adil olmamış
- "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Tüh :-(
- Oyuncular etkilenmiş
Toplam 8
Yorum
Hazar Ceyhun Boş ve palavra insanların göklere çıkarılmasının örneklerine Türk tarihinde ziyadesiyle rastlarız. Osmanlı böyle yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti de 3 ay önce aynı palavranın pençesinden milletin sağduyusu ile kurtuldu. Yazık bu ülkeye ve millete...
Rıza Çalımbay Antalyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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