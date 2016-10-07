 Rıza Çalımbay Antalyaspor’da – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Rıza Çalımbay ’da

    Rıza Çalımbay Antalyaspor’da
    Süper Lig'de 6 haftayı 2 puanla tamamlayan Antalyaspor'da yönetim, Portekizli teknik direktör Jose Morais'in görevine son verdi. Güney ekibi, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi. 53 yaşındaki tecrübeli hocanın 2 yıllık imza atacağı ifade edildi. Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Morais'e hizmetleri için teşekkür ederiz. Rıza Çalımbay ile özlenen başarılar gelecektir" dedi.

    SÜPER LİG'İ EN İYİ TANIYAN HOCALARDAN BİRİ...
    Antalyaspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay çalışkanlığı ve iş disiplini ile tanınıyor. 24 saat boyunca futbolu düşünen, takımı için neler yapabileceğini kurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'i en iyi tanıyan teknik adamlar arasında yer alıyor. Çalımbay Eskişehir, Rize, Sivas, Mersin ve 'yı da çalıştırdı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:28
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