"Morais gibi adamı gönderdiler!"

Gültekin Gencer, düzenlediği basın toplantısında, Antalyaspor 'un ligde bulunduğu durum itibariyle eski başkan olarak geçmiş döneme ilişkin açıklama yaptığı için üzüntü duyduğunu dile getirdi. Şahsına yönelik mevcut yönetimin açıklamalarından dolayı mecbur olduğu için açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Gencer, mevcut yönetimin göreve geldiğinden itibaren şahsına ve beraber çalıştığı yönetim kurulu üyelerine yaptığı saldırının üzüntü verici olduğunu söyledi.

"OYUNCAK OLARAK ANTALYASPOR VERİLMİŞ"



Mevcut sportif başarısızlıktan dolayı Gültekin Gencer ve ekibine söylemleriyle sallayıp haftayı kurtarma hesabı yapıldığını savunan Gencer, "Akıl yaşta değil baştadır. Ali Şafak Öztürk'ün yaşı kadar benim yöneticiliğim var. Tek problem Ali Şafak babası ve ailesi galiba çocukluğunda kendisine oyuncak almayı eve giderken unutmuşlar. Maalesef birileri tarafından oyuncak olarak Antalyaspor verilmiş. Ne yazık ki bu duruma geldik. Bunu üzüntü ile söylüyorum. Antalyaspor bu kadar kötü yönetilip bu kadar ayaklar alınacak kurum değildir. Sportif başarısızlık olur, ben de sportif başarısızlık yaşadım, yaşamadım değil. Küme düştük" dedi.



"İSPATLAMAYAN ŞEREFSİZDİR"



Ali Şafak Öztürk yönetiminin geçmiş dönemlerdeki yönetimin devamı olduğunu dile getiren Gencer, Öztürk'ün Akıncıoğlu döneminde de yöneticilik yaptığını, mevcut yönetim kurulu üyelerinin yarısının da geçmişte yöneticilik yaptığını anlattı. Hasan Akıncıoğlu'ndan yönetimi devraldığında kulübün 25 milyon dolar borcu, 9 milyon dolar bütçe açığı olduğunu anlatan Gencer, "Hasan Akıncıoğlu döneminden devraldığım hazine dökümü mevcuttur. Bunun aksini iddia eden olursa şerefsizliği ben yapıyorum ama başka bir şekilde yönlendirme yapıyorlarsa şerefsizliği onlar yapıyor. Çamur at izi kalsın politikasından uzak durmamız lazım. 25 milyon dolar borçla devraldığımda yıllık gelire istinaden 9 milyon dolar bütçe açığı olduğunu açıklamıştım. Ben de devrederken 5 milyon dolar açıkla devrettim. Aksini iddia eden varsa karşı karşıya gelmeye hazırım. Basın toplantısında basın sözcüsü '189 milyon borç var' diyor. 2 sene sonrasını bütçeye, harcamaya, benim haneme yazıyorsan yazıklar olsun. Delikanlı olan biz aldığımızda borç miktarını açıklar bunun dışında devir ettiğimiz günden itibaren başka borç varsa açıklamayan ispatlamayan şerefsizdir" diye konuştu.



"MUHASEBECİLERİNDEN DAHA İYİ BİLİRİM"



Kulübü devrettiğinde gerçek borcun 59 milyon lira olduğunu ve vergilerle bu rakamın 80 milyon liraya yükseldiğini belirten Gencer, Türkiye Futbol Federasyonu gelirinden 48 lira milyon temliğin kendisinden önceki dönemlerde de yapıldığını söyledi. Kulüp tarihinde federasyon alacağından temlik olmadığı bir dönem bulunmadığını aktaran Gencer, "Ben geldiğimde de temlik vardı. Bunlar kurumsal şirket yönettikleri için profesyonel muhasebecileri vardır. Ben çarşıdan gelmeme rağmen onların profesyonel muhasebecilerinden daha iyi bilirim. Hele sporla ilgili daha iyi bilirim. Bizim federasyon temliğimiz 32 milyon lira. Ayak bastı parasının 20 milyon lira olduğunu, 32 milyon liradan 20 milyon liraya düşeceğini bahsetmiyorlar. O paranın 12 milyon düşeceğini söylemiyorlar. Geçen yıl bu zamanki puan durumu olsaydı bu borç da silinecekti" dedi.



İDDİA VE ELEŞTİRİLERE YANIT



Stattaki elektronik sistem kurulumunda 5.2 milyon lira buharlaştığı yönünde iddialar yer aldığını anlatan Gencer, sistemin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tavsiye ettiği firma tarafından yapıldığını aktardı. Sistem kurulum maliyetinin Spor Toto nezdinde reklam bedeli karşılığı firmaya aktarıldığını dile getiren Gencer, buharlaştığı iddia edilen paranın hesabının kendisine sorulmaması gerektiğini söyledi. Başkanlık döneminde yaptığı transferlerle eleştirildiğini kaydeden Gencer, Eto'o, Motta, Danilo, Diego gibi futbolculara bonservis bedeli ödemediklerini, ancak yönetimin Milan Jectovic'i 920 bin Euro bonservis bedeliyle takıma dahil ettiğini dile getirdi.



GENCER'DEN REÇETE



Başkanlık döneminde Antalyaspor'un sahasında oynadığı son maçta Trabzonspor'u 7-0 yendiğini ve takımın o günden sonra galibiyet kazanamadığını belirten Gencer, sportif başarısızlığın yaşanabileceğini, ancak bundan sonra Antalyaspor'u hep birlikte nasıl kurtarabiliriz sorusunun çalışılması gerektiğini söyledi. El ele verip Antalyaspor'u bulunduğu bölgeden çıkarmanın çaresine bakılması yönünde çağrı yapan Gencer, "Düne kadar günah keçisi bizdik. Bugün Morais, Morais gibi bir adamı gönderdiler. Asıl değişmesi gereken bu geçmişin devamı olan yönetim kuruludur. İnanın, kim gelirse gelsin oraya, bunlar derhal bıraksınlar, gelen kişilerle Antalyaspor şaha kalkar. Bana reçete sorarsınız, tek reçete bu. Beceremedik talimatla geldik diyecekler. Ben talimatla gelmedim. Ben şehrin dinamiklerinden feyz alarak geldim, önemli dostlarımızdan faydalanmak için katkı koymaları için dinamikleri harekete geçirdim destek aldım. Kimin benim yanımda olmadığını herkes biliyor" dedi.