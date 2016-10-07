İşte anlaşma detayları
Antalyaspor, kırmızı beyazlı takımı çalışması için Rıza Çalımbay'la prensipte anlaştı.
Anlaşma sağlandığı taktirde Çalışbay'ın Antalyaspor'un yarın akşam Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapacağı antrenmana katılabileceği belirtildi. Yönetimin Çalımbay'a 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:41
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Toplam 4
Yorum
MERT Şut çalışmalı, kafa vuruşu çalışmalı. Ayrıca tüm pasları kendi çevresinde ve hücuma sırtını dönerek ayak içi ile alma olayını bırakmalı.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 1
Yorum
Cordiplomat Mehmet Ekiciye niye fatura kesiliyor.Yanında oynayan diğer oyuncular çokmu iyi.Mehmeti aktif hale getirecek hocadır.Yanında kantta ve önünde oynayanların pasif olamsı onuda aynı duruma getiriyor.
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Toplam 1
Yorum
A.İhsan NAmlı maçı televizyon verecek mi
İşte anlaşma detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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