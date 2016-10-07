 İşte anlaşma detayları – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    İşte anlaşma detayları

    İşte anlaşma detayları

    , kırmızı beyazlı takımı çalışması için Rıza Çalımbay'la prensipte anlaştı.

    Portekizli çalıştırıcı Jose Morais ile yollarını ayıran 2 puanlı 'un yönetimi, Rıza Çalımbay'la temas kurdu. Taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi. Rıza Çalımbay'ın yarın Antalya'ya gelerek yönetimle bir araya geleceği öğrenildi.

    Anlaşma sağlandığı taktirde Çalışbay'ın Antalyaspor'un yarın akşam Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapacağı antrenmana katılabileceği belirtildi. Yönetimin Çalımbay'a 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:41
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