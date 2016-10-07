Antalyaspor'da Rizespor mesaisi
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, Teknik Direktör Morais'in görevden alınmasının ardından sabah saatlerinde Hasan Subaşı Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Erol Malkoç yönetiminde Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Erol Malkoç'a antrenmanda Cihat Güller, Aykut Sincanlıoğlu ve U21 takımın kaleci antrenörü Çetin Aykut eşlik etti. Kırmızı-beyazlıların yaptığı çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Akdeniz temsilcisinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda paslaşma yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı Samuel Eto'o'nun yer aldığı kırmızı takım 3-2 kazandı. Antrenman bitiminde Saso Fornezzi ile Ferhat Kaplan'ın koruduğu kaleye 5'er penaltı atışı yapan Eto'o, 10 atışı da gole çevirdi.
"Antrenmana 5 oyuncu katılmadı"
Kırmızı-beyazlılarda hafif sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Rıdvan Şimşek, fizyoterapist İrfan Korkmaz gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı. Bu oyuncular bir süre sonra salonda çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmaya bir yakının cenazesine giden Emre Güral, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olarak ülkesine giden M'billa ve Galatasaray maçında sakatlanan Danilo katılmadı.
"Antrenmana 5 oyuncu katılmadı"
Kırmızı-beyazlılarda hafif sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Rıdvan Şimşek, fizyoterapist İrfan Korkmaz gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı. Bu oyuncular bir süre sonra salonda çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmaya bir yakının cenazesine giden Emre Güral, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olarak ülkesine giden M'billa ve Galatasaray maçında sakatlanan Danilo katılmadı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Harika çocuk
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞLI MESSİ YAŞLANACAK DİYE KORKANLAR ÜZÜLMEYİN.. :-))
- Sonuna kadar Yanal
Toplam 1
Yorum
TS ersun hocayla en kötü 5 sene bu takımın başında kalması gerekiyor. 2 yılında güçlü bir kadro 3 yılında şampiyonluğa oynayan bir kadro 4 ve 5 yılında avrupada kademe atalatan sürekli yukarıya tırmna bir kadro kurucagına inanıyorum.
- Önder Turacı bıçaklandı
Toplam 1
Yorum
fbli allah acıl sıfa versın
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