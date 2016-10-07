 Antalyaspor'da Rizespor mesaisi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    'da Rizespor mesaisi

    Antalyaspor'da Rizespor mesaisi

    Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , Teknik Direktör Morais'in görevden alınmasının ardından sabah saatlerinde Hasan Subaşı Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Erol Malkoç yönetiminde Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Erol Malkoç'a antrenmanda Cihat Güller, Aykut Sincanlıoğlu ve U21 takımın kaleci antrenörü Çetin Aykut eşlik etti. Kırmızı-beyazlıların yaptığı çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Akdeniz temsilcisinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda paslaşma yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı Samuel Eto'o'nun yer aldığı kırmızı takım 3-2 kazandı. Antrenman bitiminde Saso Fornezzi ile Ferhat Kaplan'ın koruduğu kaleye 5'er penaltı atışı yapan Eto'o, 10 atışı da gole çevirdi.

    "Antrenmana 5 oyuncu katılmadı"
    Kırmızı-beyazlılarda hafif sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Rıdvan Şimşek, fizyoterapist İrfan Korkmaz gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı. Bu oyuncular bir süre sonra salonda çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmaya bir yakının cenazesine giden Emre Güral, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olarak ülkesine giden M'billa ve maçında sakatlanan Danilo katılmadı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:13
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