 Yönetim Morais'ten rapor istedi – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Yönetim Morais'ten rapor istedi

    Yönetim Morais'ten rapor istedi

    Toto Süper Lig'de 6 haftayı 2 puanla tamamlayan 'da, Portekizli teknik direktör Jose Morais'ten ligdeki kötü gidişin nedenlerini hakkında yönetime rapor verecek.

    Toto Süper Lig ekiplerinden 'da yönetim kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda ligde 6 haftada alınan 2 puanın nedenleri hakkında değerlendirme yaptı. Toplantıda ligde kötü gidişin nedenleri hakkında görüşen Antalyasporlu yöneticiler, teknik direktör Morais'ten rapor istedi. Milli maç nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla 3 gündür Antalya dışında bulunan Morais, bugün yöneticilerle bir araya gelecek. Görüşmede Morais, yönetime maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımın değerlendirmesini yapacak.

    Antalyaspor'da üst üste kaybedilen puanlar sonrası yönetim kurulu üyelerinden bazıları Morais ile yolların ayrılmasını düşünürken, çoğunluk da Portekizli teknik adamın görevine devam etmesi görüşünde.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:47
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