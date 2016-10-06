Yönetim Morais'ten rapor istedi
Spor Toto Süper Lig'de 6 haftayı 2 puanla tamamlayan Antalyaspor'da, Portekizli teknik direktör Jose Morais'ten ligdeki kötü gidişin nedenlerini hakkında yönetime rapor verecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yönetim kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda ligde 6 haftada alınan 2 puanın nedenleri hakkında değerlendirme yaptı. Toplantıda ligde kötü gidişin nedenleri hakkında görüşen Antalyasporlu yöneticiler, teknik direktör Morais'ten rapor istedi. Milli maç nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla 3 gündür Antalya dışında bulunan Morais, bugün yöneticilerle bir araya gelecek. Görüşmede Morais, yönetime maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımın değerlendirmesini yapacak.
Antalyaspor'da üst üste kaybedilen puanlar sonrası yönetim kurulu üyelerinden bazıları Morais ile yolların ayrılmasını düşünürken, çoğunluk da Portekizli teknik adamın görevine devam etmesi görüşünde.
Antalyaspor'da üst üste kaybedilen puanlar sonrası yönetim kurulu üyelerinden bazıları Morais ile yolların ayrılmasını düşünürken, çoğunluk da Portekizli teknik adamın görevine devam etmesi görüşünde.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Semih Kaya çok formda
Toplam 2
Yorum
Fenerli Genç Bu adam bir başka defansta top geçirmiyor bence ilk 11 e girmesi lazım
- Millilerden birlik beraberlik mesajı
Toplam 1
Yorum
GS BRAVO HOCA GENÇLERLE YOLA DEVAM!!!!!
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 1
Yorum
alpben geçen sezon melo da melo diye tutturmuştuk şimdi aklımızdan bile geçmiyo
Yönetim Morais'ten rapor istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.