 Süper Lig'de ayrılık! – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Süper Lig'de ayrılık!

    Süper Lig'de ayrılık!

    'da Jose Morais defteri kapandı.

    Başkanı Ali Şafak Öztürk, Portekizli teknik direktör Jose Morais ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı. Yönetim Kurulu kararı olduğunu belirten Antalyaspor Başkanı Öztürk; 'Dünkü toplantımızda Jose Morais ile yolları ayırma kararı aldık. Bugün de işlemlere başlandı. Kendisiyle de karşılıklı görüşmelere devam ediliyor şu anda. İnşaallah kulübümüz adına hayırlısı olsun' dedi.

    RIZA ÇALIMBAY ADAYLAR ARASINDA
    Hoca arayışlarına başladıklarını ifade eden Öztürk;'Şu an olarak belli değil. Hoca görüşmeleri devam ediyor. Rıza Çalımbay da bu hocalarımızdan birisi' ifadelerini kullandı.

    Geçen sezonun ikinci yarısına Antalyaspor'un başına geçen Morais'in Akdeniz temsilcisindeki görevi sadece 10 ay sürdü. Antalyaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada galibiyet alamayarak 2 puanla son sırada bulunuyor.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:30
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