Süper Lig'de ayrılık!
Antalyaspor'da Jose Morais defteri kapandı.
RIZA ÇALIMBAY ADAYLAR ARASINDA
Hoca arayışlarına başladıklarını ifade eden Öztürk;'Şu an olarak belli değil. Hoca görüşmeleri devam ediyor. Rıza Çalımbay da bu hocalarımızdan birisi' ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun ikinci yarısına Antalyaspor'un başına geçen Morais'in Akdeniz temsilcisindeki görevi sadece 10 ay sürdü. Antalyaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada galibiyet alamayarak 2 puanla son sırada bulunuyor.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:30
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Toplam 2
Yorum
izleyici mehmet ekici ya da diğer tüm orta saha oyuncularını göndermek lazım "ekici egosu" daha önce de bu takımı yarım bıraktı hatırlayalım..!
- Ersun Yanal'ın cezası onandı
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Yorum
BJK 1903 ne yapmis acikcasi fenerli oyuncular gibi hakeme küfürlermi etmis bakiyorum TS gelince cezalar katlaniyor fenere gelince cezalar 4/ 1 düsüyor bravo PDFK sana yoksa ( FB-PDFK ) mi desek dogru yaziklar olsun arkadas biz ÜLKEDE adalet istiyoruz neye istiyorsak benim bildigim PFDK üylerin cok eski hakimler ve savcilardan kurulu iste bunlarin nerdese yarim asirdir adalet anlayislari bumus ne bekliyorsunuz tek kelime yaziklafr olsun onlara.
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Toplam 13
Yorum
alen kafayı yemıs bu adam ya mehmet topal 2--3 haftadır cok dususte tamam dıyelım kı yazdın onun pekı ozan nedır kardesım ya tolga cogercı gıbı bı adam varken bu kadro en az 3*5 tane yer
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