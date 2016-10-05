 Morais kovulmadı! – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Morais kovulmadı!

    Morais kovulmadı!
    Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktörleri Jose Morais'in takımdan ayrıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi ve ekledi: "Morais takımın başında, kovulma durumu yok. Ama yönetim kurulu toplantımızda her olasılığı görüşeceğiz. En kısa zamanda bu takım yükselecek."
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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