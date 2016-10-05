 "Camiamızdan tek ricamız..." – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    "Camiamızdan tek ricamız..."

    "Camiamızdan tek ricamız..."

    yönetiminden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun olağan toplantısı bugün 18.00'dadır. Tabi ki gündemimizde sportif durum değerlendirilmesi de vardır. Camiamızın yönetim kurulumuza güvenmesini istirham ediyoruz. Her konu en ince ayrıntısına kadar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Sonuç olarak inanınız ki Antalyasporumuz için en doğru karar verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

    A.Ş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in milli maç nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla Antalya dışında olduğu belirtildi. Morais'in gönderildiği, yerine farklı isimlerle anlaşıldığı şeklinde haberlerin yapıldığı anlatılan açıklamada, bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında Antalyaspor için en doğru karar verileceği aktarıldı.

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Antalyasporumuzun sportif açıdan henüz hak ettiği yere gelememiş olmasından kaynaklı olarak son günlerde iyi niyetle yapıldığını düşündüğümüz, mevcut hocamızın gönderildiği, yerine yakıştırılan isimlerle anlaşıldığı yönündeki haberleri izliyoruz. Hali hazırda hocamız milli maç arası sebebi ile Antalya dışındadır. Yönetim kurulumuzun olağan toplantısı bugün 18.00'dadır. Tabi ki gündemimizde sportif durum değerlendirilmesi de vardır. Camiamızın yönetim kurulumuza güvenmesini istirham ediyoruz. Her konu en ince ayrıntısına kadar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Sonuç olarak inanınız ki Antalyasporumuz için en doğru karar verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:42
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