"Camiamızdan tek ricamız..."
Antalyaspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun olağan toplantısı bugün 18.00'dadır. Tabi ki gündemimizde sportif durum değerlendirilmesi de vardır. Camiamızın yönetim kurulumuza güvenmesini istirham ediyoruz. Her konu en ince ayrıntısına kadar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Sonuç olarak inanınız ki Antalyasporumuz için en doğru karar verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Antalyasporumuzun sportif açıdan henüz hak ettiği yere gelememiş olmasından kaynaklı olarak son günlerde iyi niyetle yapıldığını düşündüğümüz, mevcut hocamızın gönderildiği, yerine yakıştırılan isimlerle anlaşıldığı yönündeki haberleri izliyoruz. Hali hazırda hocamız milli maç arası sebebi ile Antalya dışındadır. Yönetim kurulumuzun olağan toplantısı bugün 18.00'dadır. Tabi ki gündemimizde sportif durum değerlendirilmesi de vardır. Camiamızın yönetim kurulumuza güvenmesini istirham ediyoruz. Her konu en ince ayrıntısına kadar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Sonuç olarak inanınız ki Antalyasporumuz için en doğru karar verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 28
Yorum
Sigthorsson var bizde.. Sacma haber.. Gomezı ne yapacaz Sigthorsson iyileşiyor.. Kuşlar alsın gomezi :)))
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 28
Yorum
gs bjk çok temiz zaten dimi 2003 yılındaki şampiyonluğunuz çok temizdi
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 14
Yorum
CİHAN FİZİK GÜCÜ GELİŞMEDİĞİ MÜDDETÇE ASLA FAYDALI OLAMICAK.TEKNİĞİ VE OYUN ZEKASI ÇOK İYİ FAKAT,FORMAYI KAPACAK FİZİK GÜCÜNDEN YOKTUN.GEREKİRSE BU KONUDA CANERDEN DESTEK ALABİLİR ÇOK SAMİMİLER
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