 İstenmeyen adam Morais – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    İstenmeyen adam Morais

    İstenmeyen adam Morais
    yenilgisiyle 2 puanda kalan Antalya'da taraftarlar teknik direktör Jose Morais'e tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlılar sosyal medyada kampanya başlatırken, Portekizli çalıştırıcıyı istenmeyen adam ilan ettiler.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
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