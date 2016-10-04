"Her olasılığı ele alacağız"
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktörleri Jose Morais'in ayrıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi, "Morais takımın başında, kovulma durumu yok. Ama yönetim kurulu toplantımızda her olasılığı görüşeceğiz" dedi.
Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında ligde ilk 6 haftayı 2 puanla tamamladıklarını hatırlatırken kötü gidişin sebeplerinin ortaya konulacağını söyledi. Toplantıda Portekizli teknik direktör Jose Morais'in takımdaki geleceğinin de ele alınabileceğini belirten Başkanı Öztürk, şöyle konuştu:
"AMA HER OLASILIĞI ELE ALACAĞIZ"
"Teknik direktör Morais'in görevine son verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmıyor. Morais, takımın başında, kovulma durumu yok. Ama yönetim kurulu toplantımızda her olasılığı görüşeceğiz."
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:34
- Sihirli dokunuş
Toplam 11
Yorum
gsx aldığımız puan güzel ama karabük ve antalya maçında aldığımız puanlar tamamen şans eseri iki maçta 0 puanda alabilirdik
- Sihirli dokunuş
Toplam 11
Yorum
KADİRLİLİ Oyun hızı avrupa standartlarına yükseldi. Hızlı ve olumlu futbol, aradığımızda buydu . Tsk Riekerink BEY...
- Aklı G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
.......... DÖN BE DENAYER. SENİN YERİN GS . SEN GS YA ÇOKTA YAKIŞIYORSUN. GEL ARTIK BE GS LI.GS TARAFTARI SENİ ÇOK SEVİYOR DENAYER.
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