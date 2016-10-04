"Her olasılığı ele alacağız"

Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında ligde ilk 6 haftayı 2 puanla tamamladıklarını hatırlatırken kötü gidişin sebeplerinin ortaya konulacağını söyledi. Toplantıda Portekizli teknik direktör Jose Morais'in takımdaki geleceğinin de ele alınabileceğini belirten Başkanı Öztürk, şöyle konuştu:



"AMA HER OLASILIĞI ELE ALACAĞIZ"

"Teknik direktör Morais'in görevine son verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmıyor. Morais, takımın başında, kovulma durumu yok. Ama yönetim kurulu toplantımızda her olasılığı görüşeceğiz."