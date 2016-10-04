 "Her olasılığı ele alacağız" – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    "Her olasılığı ele alacağız"

    "Her olasılığı ele alacağız"

    Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktörleri Jose Morais'in ayrıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi, "Morais takımın başında, kovulma durumu yok. Ama yönetim kurulu toplantımızda her olasılığı görüşeceğiz" dedi.

    Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında ligde ilk 6 haftayı 2 puanla tamamladıklarını hatırlatırken kötü gidişin sebeplerinin ortaya konulacağını söyledi. Toplantıda Portekizli teknik direktör Jose Morais'in takımdaki geleceğinin de ele alınabileceğini belirten Başkanı Öztürk, şöyle konuştu:

    "AMA HER OLASILIĞI ELE ALACAĞIZ"
    "Teknik direktör Morais'in görevine son verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmıyor. Morais, takımın başında, kovulma durumu yok. Ama yönetim kurulu toplantımızda her olasılığı görüşeceğiz."

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:34
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