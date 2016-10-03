Sosyal medyadan çağrı yaptılar
Spor Toto Süper Lig'de 6 haftayı 2 puanla tamamlayan Antalyaspor'da taraftar Galatasaray mağlubiyeti sonrası Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'e tepki gösterdi. Taraftar grubu liderleri sosyal medyada, Morais'in görevine son verilmesi yönünde çağrı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor'da Galatasaray mağlubiyeti sonrası taraftar teknik direktör Jose Morais'i, istenmeyen adam ilan etti. Kırmızı beyazlıların sahadaki oyununu eleştiren taraftarlar üst üste puan kayıpları sonrası yönetime Morais'in görevine son vermesi yönünde çağrı yaptı. Taraftar grubu liderleri sosyal paylaşım hesaplarından Galatasaray maçı sonrası yaptıkları açıklamada, Morais'i ve bazı futbolcuları eleştirdi. Taraftarlardan bazıları Morais'in gönderilmesini talep ederken, bazılarının da Portekizli teknik adama destek verdiği görüldü.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Selçuk İnan efsanelerin izinde
Toplam 3
Yorum
........ O ZATEN XSELÇUK OLDUĞU MÜDDETÇE GS YIN EFSANESİ, ÖTESİ YOK. EFSANE XSELÇUK .
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 47
Yorum
Kubilay Akçiçek Tüm yüreğimizle GALATASARAY diyorum. Her ne kadar Burak'ı arıyor olsak da, Selçuk'un muhteşem dönüşüyle Galatasaray açık ara şampiyon olur.
- Trabzonspor'un derdi büyük
Toplam 2
Yorum
metin sayin baskan trabzonspor her sene sampiyonluga oynar takim olmak icin sahaya cikmaz. sonra bu takim a gelen golculer neden gol atamiyor takim gol atinca sampiyon olmus gibi seviniyor bu futbolcular onlara bu takimin kim oldugunu hatirlatmak lazim
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