 Sosyal medyadan çağrı yaptılar – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Sosyal medyadan çağrı yaptılar

    Sosyal medyadan çağrı yaptılar

    Toto Süper Lig'de 6 haftayı 2 puanla tamamlayan 'da taraftar mağlubiyeti sonrası Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'e tepki gösterdi. Taraftar grubu liderleri sosyal medyada, Morais'in görevine son verilmesi yönünde çağrı yaptı.

    Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren 'da mağlubiyeti sonrası taraftar teknik direktör Jose Morais'i, istenmeyen adam ilan etti. Kırmızı beyazlıların sahadaki oyununu eleştiren taraftarlar üst üste puan kayıpları sonrası yönetime Morais'in görevine son vermesi yönünde çağrı yaptı. Taraftar grubu liderleri sosyal paylaşım hesaplarından Galatasaray maçı sonrası yaptıkları açıklamada, Morais'i ve bazı futbolcuları eleştirdi. Taraftarlardan bazıları Morais'in gönderilmesini talep ederken, bazılarının da Portekizli teknik adama destek verdiği görüldü.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:17
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