Antalya Teknik Direktörü Morais, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı. Portekizli hoca, "Maçın başında G.Saray'ın baskısına karşı koymayı bildik. İlk golü de biz attık. 2. yarıya da iyi başladık, kapanmadık. Yekta sakatlanınca zorunlu değiştirdik. Golü yedik ama yine kapanmadık, çünkü kazanmayı istiyorduk. Ama 2. golle işimiz zorlaştı. Kaybettik ama önümüze bakıp, durumu düzeltmeye bakacağız" dedi.