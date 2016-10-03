‘Kapanmadık!’
Antalya Teknik Direktörü Morais, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı. Portekizli hoca, "Maçın başında G.Saray'ın baskısına karşı koymayı bildik. İlk golü de biz attık. 2. yarıya da iyi başladık, kapanmadık. Yekta sakatlanınca zorunlu değiştirdik. Golü yedik ama yine kapanmadık, çünkü kazanmayı istiyorduk. Ama 2. golle işimiz zorlaştı. Kaybettik ama önümüze bakıp, durumu düzeltmeye bakacağız" dedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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