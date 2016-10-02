Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Morais, kendi taraftarları önünde oynayan kaliteli bir takımla karşılaştıklarını dile getirdi.

İlk yarı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve soyunma odasına 1-0 önde gittiklerini anlatan Morais, "İkinci yarıya da iyi başladık. Hedefimiz üç puan kazanmaktı. O yüzden kapanmadık, atak futbolu oynadık. Yaşadığımız zorunlu oyuncu değişiklikleri oldu. Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yaptık. Rakibin attığı ikinci golden sonra işler bizim için daha zor hale geldi. Buna rağmen mücadelemizi sürdürdük ama bir türlü beraberliği sağlayamadık ve ardından üçüncü golü yedik." diye konuştu.

Maçtan olumlu sonuçlar çıkartmaları gerektiğini aktaran Jose Morais, "Önümüzdeki maçta üç puan almak için olumlu yönlerimize yoğunlaşmamız lazım. Bugün 3-1 kaybettik ama bu takıma karşı geçen sezon evimizdeki maçta 4-2 kazanmıştık. Önümüzdeki maçta durumu düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.