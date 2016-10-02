''Kapanmadık, atak futbolu oynadık''
Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçta kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Morais, kendi taraftarları önünde oynayan kaliteli bir takımla karşılaştıklarını dile getirdi.
İlk yarı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve soyunma odasına 1-0 önde gittiklerini anlatan Morais, "İkinci yarıya da iyi başladık. Hedefimiz üç puan kazanmaktı. O yüzden kapanmadık, atak futbolu oynadık. Yaşadığımız zorunlu oyuncu değişiklikleri oldu. Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yaptık. Rakibin attığı ikinci golden sonra işler bizim için daha zor hale geldi. Buna rağmen mücadelemizi sürdürdük ama bir türlü beraberliği sağlayamadık ve ardından üçüncü golü yedik." diye konuştu.
Maçtan olumlu sonuçlar çıkartmaları gerektiğini aktaran Jose Morais, "Önümüzdeki maçta üç puan almak için olumlu yönlerimize yoğunlaşmamız lazım. Bugün 3-1 kaybettik ama bu takıma karşı geçen sezon evimizdeki maçta 4-2 kazanmıştık. Önümüzdeki maçta durumu düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:20
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
''Kapanmadık, atak futbolu oynadık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.