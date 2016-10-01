 Eto’o: Takım için oynayacağım – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Eto’o: Takım için oynayacağım

    Eto’o: Takım için oynayacağım
    Süper Lig takımlarından 'da, kadro dışı bırakıldıktan sonra yönetim kurulu tarafından affedilen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, "Takım için elimden geleni yapacağım. Kötü günler geride kaldı" dedi. Eto'o idmanda ise oldukça neşeli ve hırslı gözüktü.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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