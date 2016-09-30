 Samuel Eto’o affedildi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Samuel Eto’o affedildi

    Samuel Eto’o affedildi

    ’un kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun affedildiğini belirtti ve ekledi: Yeniden güzel günler gelecek.

    'un başkanı Ali Şafak Öztürk, kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun affedildiğini bildirdi. Ali Öztürk, "Kendisi pişman ve özür diledi. Yeniden takımda olmak istiyor. Biz de onu affettik. Hem onu
    hem de Antalyaspor'un başarısını istiyorum" diye konuştu.

    DÖNÜŞÜ POZİTİF OLUR
    "Eto'o'nun geri dönüşü daha pozitif olacaktır." diyen Öztürk, "Takımın ve oyuncularımızın performanslarına olumlu yansıyacaktır. Eto'o, değerli bir oyuncumuzdur. Ancak, ırkçılık ithamı çok ağırdır. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekir" dedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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