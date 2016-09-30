Samuel Eto’o affedildi
Antalyaspor’un kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun affedildiğini belirtti ve ekledi: Yeniden güzel günler gelecek.
Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk, kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun affedildiğini bildirdi. Ali Öztürk, "Kendisi pişman ve özür diledi. Yeniden takımda olmak istiyor. Biz de onu affettik. Hem onu
hem de Antalyaspor'un başarısını istiyorum" diye konuştu.
DÖNÜŞÜ POZİTİF OLUR
"Eto'o'nun geri dönüşü daha pozitif olacaktır." diyen Öztürk, "Takımın ve oyuncularımızın performanslarına olumlu yansıyacaktır. Eto'o, değerli bir oyuncumuzdur. Ancak, ırkçılık ithamı çok ağırdır. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekir" dedi.
hem de Antalyaspor'un başarısını istiyorum" diye konuştu.
DÖNÜŞÜ POZİTİF OLUR
"Eto'o'nun geri dönüşü daha pozitif olacaktır." diyen Öztürk, "Takımın ve oyuncularımızın performanslarına olumlu yansıyacaktır. Eto'o, değerli bir oyuncumuzdur. Ancak, ırkçılık ithamı çok ağırdır. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekir" dedi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
Samuel Eto’o affedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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